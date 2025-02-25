Bakan Uraloğlu: Önce Şam sonra Halep Havalimanı ayağa kalkacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Ulaşım ve Altyapıda Türkiye Yüzyılı Zirvesi’nde Özel Oturum kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Uraloğlu, uluslararası projelerden haberleşmeye, Suriye’ye sunulan destekten sosyal medyada 16 yaş sınırına kadar birçok konuyu değerlendirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Albayrak Medya iş birliği ile düzenlenen Ulaşım ve Altyapıda Türkiye Yüzyılı Zirvesi’nde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Özel Oturum kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ulaştırmadan haberleşmeye birçok konuda açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin son 23 yılındaki gelişmeleri aktardı. Uraloğlu, 2002 yılından bugüne kadar ulaştırma ve altyapı alanında yaklaşık 290 milyar lira yatırım yaptıklarını dile getirdi. Uraloğlu, “Bölünmüş yollarından tutun 26 olan havalimanı sayısını 58’e çıkarmaya, ülkemizi yüksek hızlı tren işletmeciliği ile tanıştırmaya kadar; denizcilik noktasından, haberleşme noktasına, abone sayılarına, hızlı internet kullanımına, 5G’ye kadar birçok işimizi yaptık, yapmaya da devam ediyoruz" dedi.

Bakan Uraloğlu, proje kapsamında Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ile çalıştıklarını kaydederek proje aşamasının tamamlandığını ve yönetim ile finansman modelleri üzerine yoğunlaştıklarını kaydetti.

Suriye’ye Türkiye’den destek

Suriye hakkında da açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin her alanda olduğu gibi ulaştırma ve altyapı konusunda da Suriye'ye destek verdiğini kaydetti. Uraloğlu “Biz de sadece 10 gün sonra Suriye'ye, Halep ve Şam havalimanlarına bir heyet gönderdik. Gerekli tespitleri yaptık. Türk Hava Yolları oraya haftada 3 sefer düzenlemeye başladı. Tamamen pilotun görerek şartlarda iniş ve kalkış yaptığı şartlar var orada.” İfadelerini kullandı.

Önce Şam sonra Halep Havalimanı ayağa kalkacak

Uraloğlu, ilk etapta radar sistemleri ile diğer elektronik cihazları yenileme ile ilgili bir program yaptıklarını anlatarak, “Arkadaşlarımız hâlâ orada. Öncelikle Şam sonra Halep Havalimanı’nı ayağa kaldıracağız. Bazı cihazların temini 6 aylık bir süre gerektiriyor, biz elimizde olanları hemen gönderdik onların montajına başladık.” şeklinde konuştu. Uraloğlu ayrıca Suriye’deki karayolu, demiryolu, limanlar ve haberleşme için de gerekli tespitlerin yapıldığını dile getirdi.

İstanbul’nun bin 4 kilometrelik metro hattına ihtiyacı var

İstanbul’un şehir içi trafiği hakkında da açıklamada bulunan Uraloğlu, söz konusu problemin ancak yer altından çözülebileceğini vurguladı. Bakan Uraloğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İstanbul için yaptığımız çalışmaya göre bin 4 kilometrelik bir raylı sistem ihtiyacı var. Eğer ulusal ağ bağlantıları yapılacaksa bu doğrudan yapımı bizim Bakanlığımızın yetkisindedir. Bunun dışındaki hatlarda yetki ilgili belediyenindir. İlgili belediye bize getirir o projeyi, onaylatır. İlgili belediye bunun yapılmasını Bakanlığımızdan isterse, biz gerekli onayı alır yaparız. Biz şimdiye kadar İstanbul'a bu yaklaşımla yaklaşık 162 kilometrelik bir demiryolu, metro hattı kazandırdık.”

Devam eden projelerden İstanbul Havalimanı-Halkalı ile Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı arasındaki çalışmalardan da bahseden Uraloğlu, “Bunları bitirdiğimizde İstanbul’un hattı 400 kilometreye geliyor.” dedi. Uraloğlu ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında onaylanmamış herhangi bir metro projesi bulunmadığını da kaydetti.

5G Galatasaray ve Trabzonspor statlarında

Bakan Uraloğlu, 5G için bu sene ihale yaparak 2026’da ülke genelinde sinyal almayı hedeflediklerini ifade etti. Bu süreçte teknolojinin yerliliğini geliştirmeyi hedeflediklerini de kaydeden Uraloğlu, “34 noktada 5G deneme lisansı vermiştik. Buna en son Galatasaray ve Trabzonspor statlarını da ilave ettik 36 oldu.” şeklinde konuştu.

TÜRKSAT 6A ile de yerli uydu üretme iradesini ortaya koyduklarını anlatan Uraloğlu, “Televizyon yayıncılığındaki kaliteyi artırıyor, halihazırda kapsadığımız 3 buçuk milyar insanın 5 milyara çıkmasını sağlamış oluyor. Dünyadaki 11 uydu üreticisinden birisi olduk ve biz yaptık. Türk mühendisler yaptı.” açıklamasında bulundu.

"Türkiye'deki sosyal medya platformlarının tamamı temsilci atadı"

Uraloğlu ayrıca, Türkiye'de şu anda 580 bin kilometreden fazla fiber altyapı olduğunu ifade ederek bunu 800 bine çıkarma hedefleri olduğunu kaydetti. Bazı platformlara getirilen erişim engeli hakkında sorulara da yanıt veren Uraloğlu, “Türkiye'deki sosyal medya platformlarının tamamı temsilci atadı. Hepsinin şu anda resmi bir sorumlusu var. Bu kıymetli ama yeterli değil. Özellikle şu an bizim hem insanımızı hem de gençlerimizi koruma noktasında yapmamız gerekenler var. Bir on altı yaş tartışıyoruz biliyorsunuz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ve diğer bakanlıklarımızla beraber.” ifadelerini kullandı.

Toplumu genel anlamda bir koruma refleksi göstermeleri gerektiğini ancak yasaklayıcı bir zihniyette olmadıklarını ifade eden Uraloğlu, toplumdan gelen talepler doğrultusunda bir çalışma içerisinde olduklarını anlattı.

16 yaşta konsensüs sağlandı

On altı yaş sınırı hakkında da değerlendirmelerini paylaşan Uraloğlu, söz konusu yaş sınırının dezenformasyon ve yanlış bilgilendirmeleri bir bireyin hangi yaştan sonra daha doğru değerlendirebileceği sorusundan hareketle belirlediklerini ifade etti. Uraloğlu, “Biz 13 değil de 16 yaşın daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Bu noktada da genel bir konsensüs sağladık. 16 yaşı yüzde ailelerle yapılan araştırma 79.4 destekliyor, doğru buluyor. Çok kıymetli bir rakam dolayısıyla bu düzenlemeyi yapacağız ve inşallah biz bunu bu sene hayata geçirmiş olacağız.” şeklinde konuştu.

Bakan Uraloğlu ayrıca yaş tespitinin kişisel bilgilerin sosyal medya platformları ile paylaşmadan yapay zeka aracılığı ile çözümleneceğini de kaydetti.