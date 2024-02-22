Kars'ın çehresi belediyedeki görevlendirmeyle değişti

Demokrasinin üzerindeki terör vesayeti son buldu. Şehirler bölücü emellere teslim edilmedi. Milletin kaynakları millet için kullanıldı.

Terör örgütü PKK, şehirlerde faaliyet yürütebilmek için yerel seçimlere umut bağlamıştı. 2019'daki yerel seçimlerde, o dönemki adıyla HDP, kazandığı belediyelerde kaynakları terör örgüte PKK'ya aktardı. PKK ile bağlantılı belediyelerde yapılan görevlendirmeler ile terörün gölgesi ortadan kaldırıldı.

Kars'da 2 Ekim 2020'de yapılan görevlendirmenin ardından büyük gelişim gösterdi. Dört yıla pek çok belediyecilik hizmeti sığdırıldı. Ulaşım, hizmet halkasının önemli parçasıydı. Yeni yollar şehre değer kattı. Kentin aksayan içme suyu ve kanalizasyon hatları iyileştirildi. 127 noktada 50 kilometre asfalt yol yapıldı. 97 noktada 237 bin metrekare kilitli parke ve kaldırım taşı döşendi. 13 noktada 48 bin metrekare bazalt kaldırım yapıldı. Bunlarla birlikte, 14 kilometre içme suyu; 14 kilometre kanalizasyon hattı ile 65 kilometre stabilize yol tamamlandı.

8 park ve 6 bin fidan kente nefes oldu

İhmal edilen temizlik hizmetleri için de kollar sıvandı. Envantere pek çok araç eklendi. 8 park ve 6 bin fidan kente nefes oldu. Bu kapsamda belediye araç sayısı 54’ten 90’a çıkarıldı. Kente 8 park kazandırıldı, 36 bin bitki veya fidan dikildi. Temizlik filosuna 9 araç, bin konteyner kazandırıldı. Sosyal yardım kapsamında 15 bin kişiye ulaşıldı. Hasta ve yaşlılara evde bakım hizmetleri başlatıldı.

Otobüs terminali 10 bin yolcuya hizmet verebilecek

Kars Belediyesi, Kültür ve Sanat faaliyetleriyle de vatandaşların yanında oluyor. Millet Kıraathaneleri ve sanat merkezleri halkı buluşturdu. Kentin turizm potansiyeli harekete geçti. Kars'ın artan turizm potansiyeli belediyecilik hizmetlerine de yansıyor. Kars şehirlerarası otobüs terminali işte o hizmetlerden. Terminal günlük yaklaşık 10 bin yolcuya hizmet verebilecek. Kentte son dört yılda yapılan hizmetler Kars’ın çehresini değiştirdi. Esnaf da belediye kaynaklarının hizmete dönüşmesinden memnun.

"Kars'a devletin hizmet eli uzandı"

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, "Amaç burada devletimizin milletimizin malını millete harcamaktı. Gönülden gönüle girmekti. İlk önce devletimizin milletimizin yanında olduğu, milletimizin gönlüne girmek için gönül kapılarını aralamak için çalışmalar yapıldı.

Devlet milletin hizmetindedir. Kaynak da milletindir her şey milletindir. Biz millete hizmet etmek için aracı olan insanlarız. Milletin devletin imkanlarını, tekrar malın mülkün asıl sahibi millete emanet ediyoruz.

Kamera: Veysel Dişbudak