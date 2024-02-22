Cumhurbaşkanı Erdoğan: KAAN, 2028 sonunda Hava Kuvvetlerimize katılacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'de partisince düzenlenen mitingde konuştu.

Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti;

Yaklaşık 10 aylık bir hasretin ardından bugün yine sizlerle beraberiz. Öncelikle sizlere teşekkür etmek istiyorum. Mayıs ayındaki seçimlerde Cumhur İttifakı'na Cumhurbaşkanlığında yüzde 44, milletvekilliğinde yüzde 45 oy oranlarıyla destek verdiniz. Ama bu oy oranlarının aramızdaki muhabbetin seviyesini yansıtmadığına inanıyorum. Denizli'den en az yüzde 50'nin üzerinde oy bekliyoruz. İnşallah 31 Mart'ta bu hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum. Eksiklerimizi tamamlayacağız, mesajlarımızı ulaştıramadığımız insanlarımız varsa bir yolunu bulup mutlaka onlara ulaşacağız.

"Türkiye Yüzyılı'nın inşası bize nasip olacak"

Hayallerimizi ve hedeflerimizi çok daha etkili bir şekilde anlatmaya gayret edeceğiz. Cumhur İttifakı'na gönül veren kardeşlerimizle birlikte CHP başta olmak üzere muhalefetten umudunu kesen insanlarımızı da muhabbetle bağrımıza basacağız. Daha fazla çalışarak, daha fazla koşturarak Denizli'de hak ettiğimiz ve olmayı arzuladığımız yere mutlaka geleceğiz. Denizli'nin de Türkiye Yüzyılı mücadelemizde bizi yalnız bırakmayacağı kanaatindeyim. Ülkemizi 21 yılda nasıl asırlık demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla buluşturduysak inşallah Türkiye Yüzyılı'nın inşası da bize nasip olacak.

"Bundan 8-9 ay önce beraber ülkeyi yönetmekten bahsediyorlardı"

Muhalefetin trajikomik hallerini görüyorsunuz. Kendi içlerinde horoz dövüşünden beter bir kavga halindeler. Horoz dövüşünün bile bir adabı var. Ama muhalefetin kavgasında onu bile göremiyorsunuz. Dün iltifat yağmuruna tuttuklarına bugün en ağır hakaretleri savurmaktan çekinmiyorlar. Bundan 8-9 ay önce beraber ülkeyi yönetmekten bahsediyorlardı. Bugün birbirlerinin kuyusunu kazıyor, iç işlerine müdahale ediyorlar. Hem cumhurbaşkanı adayları hem de cumhurbaşkanı yardımcıları için bizim yaptığımız eleştirilerin daha fazlasını şimdi kendileri söylüyorlar.

"Muhalefeti yapılan her işe takoz koymak olarak anlıyorlar"

Bunların ülkeye eser kazandırmak ve millete hizmet etmek gibi en küçük bir dertleri yok. Siyasetteki varlık amaçları sadece çıkarlarını korumak, iktidar alanlarını genişletmek, yoldaşlarını hançerlemek pahasına da olsa siyasi kariyer basamaklarını tırmanmaktan ibaret. Muhalefeti ise yapılan her işe takoz koymak olarak anlıyorlar. Halbuki doğru olan hayırlı işlere destek vermek, yanlış işlere karşı çıkmaktır. Her işe çıkanın hali yalancı çobanın işine benzer. Bir süre sonra kimse ne dediğine bakmaz. CHP başta olmak üzere ülkemizdeki muhalefetin durumu tam da böyle. Elbette biz kimin ne yaptığına, ne söylediğine aldırmadan sadece kendi işimize bakıyoruz.

Ülkemizi cumhuriyetimizin ilk asrının en iddialı kalkınma projesi 2023 hedefleri ile biz buluşturduk. Aynı şekilde ülkemizi cumhuriyetimizin ikinci asrının vizyonu Türkiye Yüzyılı'na da biz kavuşturacağız. Bunun için yapmamız gereken en önemli şey birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkmaktır. Önümüzdeki seçimleri işte bu anlayışla şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı'na hazırlayacak adımların ilki olarak görüyoruz. Şimdi resmi rakamı istedim. Şu anda alanda 75 bin kişi var. Denizli bugün coşmuş. Rabbim hepinizden razı olsun.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en önemli ayaklarından biri savunma sanayisinde ve teknolojide ülkemizi dünyanın en üst ligine çıkarmaktır. pic.twitter.com/vr7JutkPcT — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 22, 2024

"Savunmada yerli üretimin payını yüzde 80'lere çıkardık"

Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en önemli ayaklarından biri savunma sanayiinde ve teknolojide ülkemizi dünyanın en üst ligine çıkarmaktır. Karşılaştığımız pek çok engele, gizli açık ambargoya rağmen bu alanda kendimizi sürekli geliştiriyoruz. Sadece son bir sene içerisinde hava, kara, deniz platformlarında onlarca projeyi resmen hizmete aldık. Göreve geldiğimizde yüzde 20 civarında olan yerli üretimin payını yüzde 80'ler seviyesine çıkardık. Terörle mücadelede kullandığı silahların bile çoğunu yurt dışından temin eden ülke tablosuna son verdik. Artık her şey bizim, kendimiz üretiyoruz. Artık ihtiyacımız olan silahların hemen tamamını kendi imkanlarımızla üretebiliyoruz. Bununla yetinmiyor dost ve kardeş ülkelere de ihraç edebiliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2028 yılı sonunda KAAN'ın Hava Kuvvetlerimize katılmasını planlıyoruz. pic.twitter.com/jayIsxN9uz — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 22, 2024

"Kendi savaş gemisini yapan dünyadaki 10 ülkeden birisiyiz"

Geçen sene 5,5 milyar dolar savunma ihracatı gerçekleştirdik. Kendi savaş gemisini yapan dünyadaki 10 ülkeden birisiyiz. Gemilerimizi sadece kendimiz tasarlamak ve üretmekle kalmıyor silah sistemlerinden radarlara kadar birçok teknolojiyi de yine biz geliştiriyoruz. İnsansız hava araçları İHA, SİHA, AKINCI şimdi en son KAAN'ımız çıktı. Ama bir de bizim çok çok önemli bir adımımız daha var. Uzaya astronotumuzu gönderdik. Bir de KIZILELMA ve ANKA-3'ün de hizmete girmesiyle bu alanda çığır açıyoruz ve KAAN'ımızı da gökle buluşturduk. 5'inci nesil savaş uçağımız KAAN ilk uçuşunu başarıyla icra etti. Yaklaşık 15 yıllık bir çabanın, gayretin ve azmin ürünü olan KAAN dünkü testle çok kritik bir eşiği daha aştı. Allah nasip ederse 2028 yılı sonunda KAAN'ın hava kuvvetlerimize katılmasını planlıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Milli Muharip Uçak KAAN) Varsın birileri, "Yapamazsınız, başaramazsınız." demeye devam etsin. Ne derseniz deyin. Yaptık, gökle buluşturduk. pic.twitter.com/AMTgIS72eu — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 22, 2024

Birileri yapamazsınız, başaramazsınız demeye devam etsin. Ne derseniz diyin yaptık gökle buluşturduk. Ne dediler? Kalorifer peteği, süpürge sapı kendi akıllarınca projelerimizle dalga geçtiler. Varsın birileri Türkiye'nin potansiyelini Türk milletinin gücünü hafife alsın. Biz bunlara kesinlikle kulak asmayacağız. Ne kifayetsiz muhterislerin ne de ülkemizin başarılarından rahatsız olan beşinci kol elemanlarının umutlarımızı kırmasına izin vermeyeceğiz. İman varsa irade varsa Allah'ın izniyle imkan da vardır. Buradan KAAN'ın ilk uçuşunu yapması sonrasında milletimizin sevincini paylaşan tüm siyasetçilere ülkem, milletim ve projeye hayat veren TUSAŞ mühendislerimiz adına teşekkür ediyorum.

"Bunlar milletle aynı yöne bakmayı öğrenemediler"

Karşımda TEKNOFEST gençliğini görüyorum. Olur olmaz ilgili ilgisiz her konuya Ankara'daki ofislerinden yorum yapan, ellerine geçirdikleri her fırsatı insanımızı kutuplaştırmak için kullanan ancak dünkü tarihi başarımızla tek kelime etmeyen siyasetçileri milletimizin takdirine havale ediyorum. Basit bir görüntülü konuşmayı dahi yere göğe sığdıramayan bu eski politikacıların KAAN gibi teknoloji harikası bir savunma projesi hakkında derin bir sessizliğe bürünmeleri ibret verici. Bunlar Türkiye'de güya yıllarca siyaset yaptılar, ülkenin ana muhalefet partisine genel başkan oldular ama yerli ve milli muhalefet nasıl yapılır bir türlü öğrenemediler. Şimdi Ankara'da bir apartman dairesi tutmuşlar oradan siyaset yapıyorlar. Bunlar milletle aynı yöne bakmayı öğrenemediler. Aynı hissiyatı taşıyamadılar. Ben milletimle beraberim.

Enflasyon sadece bizim değil, Covid-19 salgını sonrasında tüm dünyanın karşı karşıya kaldığı bir baş ağrısı. Bugün içinde 21 ambulansın, 2380 tonluk sivil yardım gemimiz Mısır'ın El-Ariş Limanı'na vardı. Daha nice görünür görünmez insani yardımlarımızla mazlumlara sahip çıkıyoruz. İçeride 6 Şubat depremlerinin yaralarının sarılması için çalışmalarımız zaten yoğun bir şekilde devam ediyor.

"Her ay 15-20 bin konutu teslim etmeyi planlıyoruz"

Depremin birinci yılında 5 depremzede şehrimizi ziyaret ettik. Bugüne kadar 40 bine yakın deprem konutunu ve köy evini tamamlayarak hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. Her ay 15-20 bin konutu teslim etmeyi planlıyoruz. Yıl sonu için hedefimiz 200 bin konutu hak sahipleri ile buluşturmaktır. Deprem bölgemiz için tüm bu önemli işleri yaparken diğer şehirlerimizi ve toplumumuzun diğer kesimlerini de ihmal etmiyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu yılın sonuna doğru enflasyonun hızla düşmeye başlamasıyla hep birlikte daha rahat bir nefes alacağız. pic.twitter.com/H2nYF0QxWx — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 22, 2024

"Hiçbir insanımızın serzenişlerine kulak tıkamıyoruz"

Küresel ekonominin ve bölgemizin içinden geçtiği sancılı döneme rağmen devletimizin imkanlarını milletimiz için seferber etmiş durumdayız. Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmemek için verdiğimiz samimi mücadelenin en yakın şahidi milletimizin bizatihi kendisidir. 2024 yılı için asgari ücretlilerimize, kamu görevlilerimize ve emeklilerimize enflasyon oranlarının üzerinde artışlar yaptık. Hiçbir insanımızın serzenişlerine kulak tıkamıyoruz. Bütçemizin sınırlarını zorlama pahasına vatandaşlarımızın taleplerini karşılamaya gayret ediyoruz. İnşallah bu yılın sonuna doğru enflasyonun hızla düşmeye başlamasıyla hep birlikte daha rahat nefes alacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomi başta olmak üzere, her alanda hedeflerimize ulaşacağız. Bize ecdadın emaneti olan bu vatan topraklarını, evlatlarımıza en güvenli, en huzurlu, en müreffeh bir şekilde teslim etmek boynumuzun borcudur. pic.twitter.com/BbnSquPKA5 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 22, 2024

"Son 10 yılda yaşadıklarımız başka bir ülkenin başına gelse darmadağın olmuştu"

Biz de ekonomi başta olmak üzere her alanda hedeflerimize ulaşacağız. Bize ecdadın emaneti olan bu vatan topraklarını evlatlarımıza evlatlarımıza en güvenli, en huzurlu, en müreffeh bir şekilde teslim etmek boynumuzun borcudur. Biz bin yıldır bu coğrafyada nice badireleri atlatarak varlığını sürdürmüş bir milletiz. Sadece şu son 10 yılda yaşadıklarımız başka bir ülkenin başına gelse emin olun şimdiye darmadağın olmuştu. Bunun için bekleyenlerin hevesleri inşallah bir kez daha kursaklarında kalacak. Denizli ile Denizlili kardeşlerimizle el ele, yürek yüreğe vererek Türkiye Yüzyılı bayrağını zirveye çıkartacağız. Milli mücadeleyi nasıl korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak diyerek kazandıysak Türkiye Yüzyılı mücadelesini de aynı hissiyatla zaferle taçlandıracağız.

Milletimizin karşısına yeni vizyonlar, yeni hedefler, yeni programlarla çıkarken birileri gibi boşa atıp dolu tutmanın peşinde koşmuyoruz. Tam tersine verdiğimiz her sözün önce alt yapısını kuruyor sonra sizlere de taahhüdümüzü beyan ediyoruz. Şehirlerimiz için hazır ve kararlı olduğumuzu söylerken de gücümüzü bunun gerisindeki 21 yıllık hazırlıktan alıyoruz.

Denizliye bugüne kadar 110 milyar lira üzerinde kamu yatırımlarından bazılarını ifade etmek istiyorum; Denizli'ye eğitimde 4 bin 288 adet yeni derslik inşa ettik. Gençlik ve sporda 8 bin 104 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtık. 63 spor tesisi kazandırdık. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 4,3 milyar lira tutarında kaynakla destek olduk. Sağlıkta 14'ü hastane olmak üzere 38 sağlık tesisini hizmete aldık. Aralarında bin yataklı şehir hastanemizin de olduğu 4 sağlık tesisimizin yapımına devam ediyoruz. TOKİ vasıtasıyla 11 bin 495 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. Bin 911 konutun inşası sürüyor. Akbaş Barajı'ndaki yatırımı içme suyu arıtma tesisinin bitmesiyle tamamladık. Akbaş Barajı'ndan 70 kilometrelik hat ile merkeze getirilen içme suyunun kentteki su depolarına ulaşması için ilk vanayı açtık. Denizli'mizin gelecek 50 yıldaki su ihtiyacını karşılayacak bu yatırımın şehrimize bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum.

Kentsel dönüşümde şehrimize riskli yapı olarak belirlediğimiz 6 bin 75 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Daha önce hiç atık su arıtma tesisi bulunmayan ilimizde bugün 44 tesisle belediye nüfusunun yüzde 90'ından fazlasına hizmet veriyoruz. Denizli'de 8 Millet Bahçesi projemizden 4'ünü tamamladık. 1'inin yapımı 3'ünün ise projelendirme çalışmaları sürüyor. Ulaştırmada 65 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 512 kilometreye çıkardık. İnşası süratle devam eden Aydın-Denizli otoyolunu inşallah bu yıl sonuna kadar tamamlıyoruz. Bağlantı yollarıyla uzunluğu 163 kilometreyi bulan bu otoyolun 80 kilometrelik ilk etabını trafiğe açtık. Kalan kısmını da tamamlayınca Denizli-Aydın arasındaki ulaşım süresini inşallah 1 saate düşüreceğiz.

Denizli çevre yolunu 2 bin 649 metre uzunluğunda Honaz Tüneli ile birlikte 14 kilometre olarak tamamladık. Organize sanayi bölgesi köprülü kavşak projesi ile sanayi bölgemizde oluşan trafik yoğunluğu da en aza indi. Denizli il sınırlarındaki mevcut demir yolu hattını tümüyle yeniledik. Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projemiz kapsamında yer alan Selçuk-Ortaklar yeni demiryolu yapımına inşallah yakında başlıyoruz. Denizli'ye 18 baraj, 2 içme suyu tesisi, 79 sulama tesisi, 7 arazi toplulaştırma projesi, 95 taşkın koruma tesisi, 13 gölet ve 11 hidroelektrik santrali tesisi yaptık.