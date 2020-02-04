Son yılların en önemli küresel sağlık sorunlarından biri haline gelen ‘koronavirüs’ hız kesmeden yayılmaya devam ediyor. Şubat ayının ilk günleri itibarıyla Çin dışında 20'den fazla ülkede görülen salgın dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri olunca, konuyla ilgili çok sayıda yanlış bilgi de özellikle sosyal medya üzerinden dolaşıma sokuldu.

Çin’den gelen kargolar virüs taşıyor iddiası

Dünyanın en büyük firmalarının merkez üretim üssü olma özelliğini de taşıyan Çin’de virüsün çıkmasının ardından ‘üretim durdurulması’ haberleri birbirini izledi. Bu kapsamda çok farklı sektörde küresel oyuncular Çin’de kepenk kapatırken, ülkeden çıkan kargoların durumu da merak konusu oldu.

Türkiye Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Aslan Kut, konuyla ilgili TRT Haber’in sorularını yanıtladı.

Virüs haberlerinin ardından sosyal medyada çok sayıda kullanıcının ‘Çin’den gelen kargolarda virüs tehlikesi var. Tüm siparişlerinizi iptal edin’ iddiasında bulunduğunu hatırlattığımız Kut, bu iddianın doğru olmadığının altını çizdi.

[KARİD Yönetim Kurulu Başkanı Aslan Kut.]

Gerekli adımı atmaktan çekinmeyiz

Virüsün insandan insana geçtiğini hatırlatan Kut, “Şu an ne Çin’de ne de başka bir ülkede virüsün kargo ya da eşya yoluyla bulaştığına dair teyit edilmiş bir bilgi yok” şeklinde konuştu.

Virüsün ortaya çıkmasının ardından gönderi teslimatlarında herhangi bir prosedür değişikliği olup olmadığı sorusuna da yanıt veren Aslan Kut, şunları söyledi:

“Henüz bize tebliğ edilmiş bir değişiklik mevcut değil, yetkili mercilerden herhangi bir bildirim olursa ivedilikle gerekli değişiklikler yapılacak. Vatandaşlarımızın net bir şekilde bilmesini istediğimiz bir diğer nokta da; gerektiğinde tüm paydaşlarımızın sektörümüzde verilen servis taahhütlerini güvenilir bir şekilde yerine getirmek için gerekli tüm adımları kararlılıkla atacağı.

Beklenmedik bir süreç gelişirse, kriz durum planlarını ve düzenlemelerini devreye almaktan asla çekinmeyeceğimizin bilinmesini isteriz.”

[Dünya Sağlık Örgütü de Çin'den gelen kargolarla ilgili sorun olmadığını açıkladı.]

Yetkililerin açıklamalarını dikkate alsınlar

Türkiye Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Aslan Kut, Çin’den gelen kargolarla ilgili olarak gümrük mevzuatının gerektirdiği tedbirleri uygulamaya devam ettikleri bilgisini paylaşarak, “Vatandaşlarımızdan bu noktada tek isteğimiz; yetkili mercilerin yayınlarını takip etsinler ve kulaktan dolma bilgilere değil, yetkililerin sözlerine itimat etsinler. Bu konuda herkesin endişesini paylaşıyoruz ve virüsün mümkün olan en kısa sürede kontrol altına alınabileceğini ve ortadan kaldırılabileceğini umuyoruz” şeklinde konuştu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da konuyla ilgili gümrüklerde bir çalışma grubu kurduklarını duyurmuş ve Sağlık Bakanlığının kendilerine uluslararası kargolarda bir sıkıntı olmayacağına dair bilgi notu gönderdiğini açıklamıştı.