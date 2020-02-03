Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin dışında 23 ülkede 151 koronavirüs vakalarına rastlandığını duyurdu.

DSÖ Yönetim Kurulu toplantısının 146. oturumunun açılışında konuşan Ghebreyesus, Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve salgına dönüşen yeni tip koronavirüse yön elik geçen hafta "Uluslararası Kamu Sağlığı Acil Durumu (PHEIC)" ilan ettiklerini anımsattı.

Ghebreyesus, Çin'e karşı ticaret ve seyahat kısıtlamalarına karşı olduklarını tekrarlayarak, "Uluslararası seyahat ve ticarete gereksiz yere müdahale edecek tedbirleri almak için bir neden yok." ifadesini kullandı.

Konuşmasında, Çin'in virüse karşı verdiği mücadeleden övgüyle bahseden Ghebreyesus, PHEIC kararını virüsten etkilenen sağlık durumu zayıf ülkeler için aldıklarını yineledi.

"Google ile iş birliği yaptık"

Ghebreyesus, koronavirüse ilişkin Twitter, Facebook ve Ti kTok gibi sosyal medya mecralarında yayılan yanlış bilgi ve söylentilerden yakındı.

Bu konuda Google ile iş birliği yaptıklarını belirten Ghebreyesus, "Bu amaçla, koronavirüs hakkında bilgi arayan kişiler için arama sonuçlarının en üstünde DSÖ bilgilerini görmelerini sağlamak için Google ile çalıştık." diye konuştu.

Ghebreyesus, Çin dışında 23 ülkede 151 koronavirüs vakasına rastlandığını ve Filipinler'de 1 kişinin virüsten öldüğünü, Çin'de ise can kaybının 361'e, virüs bulaşan kişi sayısının da 17 bin 238’e ulaştığını kaydetti.

Geçen hafta Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Pekin'de görüşen Ghebreyesus, konuşmasının bir bölümünde öksürünce, "Endişelenmeyin, koronavirüs değil." demesi salonda gülüşmelere neden oldu.