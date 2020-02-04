Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Bahçeli ile yaptıkları görüşmeye değindi.

Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Sayın Bahçeli, sağlık personelimize Elazığ depremindeki fedakar hizmetlerinden dolayı tebriklerini bildirdi. Koronavirüs konusundaki çalışmalarımızı, toplumun şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesini takdirle karşıladığını belirtti. Bahçeli'ye, sağlık personelimiz adına teşekkür ediyorum."