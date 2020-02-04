MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Bakan Koca'ya teşekkür telefonu
Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştüğünü belirtti. Bakan Koca, "Bahçeli, sağlık personelimize Elazığ depremindeki fedakar hizmetlerinden dolayı tebriklerini bildirdi." dedi.
[Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'daki depremde enkaz altından çıkarılışı sırasında sedyenin taşınmasına yardım ettiği Fatma Yamış'ı, UMKE görevlisi Emine Kuştepe ile ziyaret etmişti. Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Bahçeli ile yaptıkları görüşmeye değindi.
Bakan Koca, şunları kaydetti:
"Sayın Bahçeli, sağlık personelimize Elazığ depremindeki fedakar hizmetlerinden dolayı tebriklerini bildirdi. Koronavirüs konusundaki çalışmalarımızı, toplumun şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesini takdirle karşıladığını belirtti. Bahçeli'ye, sağlık personelimiz adına teşekkür ediyorum."
Sn. Devlet Bahçeli’ye, sağlık personelimiz adına teşekkür ediyorum.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 3, 2020
Arayıp, Elazığ depremindeki fedakâr hizmetlerinden dolayı tebriklerini bildirdi. Koronavirüs konusundaki çalışmalarımızı, toplumun şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesini takdirle karşıladığını belirtti.
Etiketler: sağlık bakanı Fahrettin Koca mhp devlet bahçeliSon Güncelleme: 4 Şubat 2020 Salı 00:17
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