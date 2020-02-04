Bakan Çavuşoğlu, Kamerunlu mevkidaşı ile telefonda görüştü
Haber Giriş: Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kamerun Dışişleri Bakanı Lejeune Mbella Mbella ile telefonda görüştü.
[Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kamerun Dışişleri Bakanı Lejeune Mbella Mbella. Fotoğraf: AA]
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kamerunlu mevkidaşı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İkilinin ele aldığı konulara ilişkin bilgi verilmedi.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Lejeune Mbella Mbella türkiye kamerunSon Güncelleme: 4 Şubat 2020 Salı 00:16
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