Terör örgütünden kaçan 2 PKK'lı güvenlik güçlerine teslim oldu
Haber Giriş: Kaynak: AA
Suriye’nin kuzeyinden kaçan 2 PKK/YPG’li terörist daha Mardin ve Şanlıurfa'da güvenlik güçlerine teslim oldu.
Terör örgütünde çözülme devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinden kaçan 2 PKK/YPG'li teröristin Mardin Kızıltepe ve Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakollarına teslim olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, "Suriye'nin kuzeyinden kaçan 2 PKK/YPG'li terörist daha Mardin Kızıltepe ve Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakollarımıza teslim oldu" ifadelerine yer verildi.
Etiketler: ypg PKK son dakikaSon Güncelleme: 4 Şubat 2020 Salı 09:54
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