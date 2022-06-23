Milli Savunma Bakanı Akar'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Tahıl koridoru konusunda İstanbul'da kurulacak bir harekat merkezi ile bu faaliyetin emniyetli bir şekilde yönetilmesi konusunda genel bir anlayış birliği var. Biz kolaylaştırıcı rolü üstleniyoruz.

Ülkemize olan güveni rahatlıkla söyleyebilirim. Tarafların bize ciddi bir güveni var.

Bizim temennimiz bir an önce tahıl yüklü gemilerin limanlardan güvenli bir şekilde ayrılmasıdır, buna çalışıyoruz.

Ateşkesin sağlanması için gayret gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz. Bizim orada uçaklarımız var, uçaklarımız konusunda da ciddi ilerlemeler oldu. Bu konuda taraflarda yapılabilecekleri konusunda bizimle iş birliği anlayışında.

İngiltere savunma bakanı resmi davetlimiz olarak misafirimiz oldu. Kendileri ile kapsamlı, olumlu görüşmeler yaptık. Birçok konuda anlayış birliğimiz olduğunu gördük.

Terörle mücadele konusunda kararlı olduğumuzu, millet olarak sıkıntı çektiğimizi ve faaliyetlerimizi yoğunlaştırdığımızı İsveç ve Finlandiya bağlamında hassasiyetimizi dile getirdik.