Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda 21 Haziran Salı akşamı çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Jandarma ve emniyet istihbarat ekipleri, yangının çıktığı andan itibaren sahadaydı.

Her detay titizlikle değerlendirildi. Görgü tanıklarının ifadesine başvuruldu.

Akşam saatlerinde Muğla'da bir kişi gözaltına alındı.

Marmaris'teki ormanlık alanı yakan sabotajcı suçunu itiraf etti.



İçişleri Bakanı Soylu, "S.A. isimli şahıs kendisi itiraf etti. O bölgeyle ilgili geçmişten kalan ticari bir anlaşmazlık sebebiyle kendisinin kızarak yaktığını söyledi" dedi. https://t.co/i9x2m9E4qA pic.twitter.com/gJYFbqKgWR — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 23, 2022

Aile husumeti varmış



Yangın bölgesinde açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şüphelinin suçunu itiraf ettiğini açıkladı.

"Bu olay olduğundan itibaren bir şüphelimiz vardı. Emniyet ve Jandarma bu şüpheliyi biraz önce yakaladı. Ayrıca 2 benzin bidonu da var olay yerinde. Kendisi de itiraf etti. S.A. isimli şahıs o bölgeyle ilgili geçmişten kalan ticari bir anlaşmazlık aile arasındaki anlaşmazlık sebebiyle kendisinin kızarak yaktığını itiraf etti. Kendini de öldürmek istediğini söyledi. Olay anında da sarhoş olduğunu değerlendiriyoruz. Şuanda da sarhoş… Kendisi olayı itiraf ediyor. 1988 Marmaris doğumlu S.A.”

[Grafik: Hazife Yurt Ateş/TRT Haber]



Marmaris'in yeşili 2 gündür yanıyor

2 gün önce Bördübet mevkiinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Yangını söndürmek için ekipler seferber oldu.

Yangın söndürme çalışması için 15 ilden ekipler seferber oldu.

Muğla Marmaris’teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan bir kişi, aile arasındaki anlaşmazlık nedeniyle ormanı yaktığını kabul etti. Yangın bölgesinde yürütülen çalışmaları @trthaber muhabiri Bülent Güler aktardı.https://t.co/eGMVZVr8CU pic.twitter.com/bLdvPNlBH6 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 23, 2022

Çalışmalara 2 bin 851 personel, 815 araç katılıyor. 45 helikopter ve 12 uçak alevlere müdahale ediliyor. 2 İHA da bölgede görev yapıyor Çalışmalara kara kuvvetlerine ait helikopterler de destek veriyor.