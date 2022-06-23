Muğla’da devam eden orman yangınlarıyla mücadeleye Azerbaycan’dan destek geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in talimatıyla Olağanüstü Haller Bakanlığı’na ait BE-200ÇS amfibi tipi uçak, 10 kişilik ekibiyle birlikte Muğla Dalaman Havalimanına gönderildi.

Geçen yıl yangınla mücadelede görev yapan uçak, bugün çalışmalara katılacak

Haydar Aliyev Havalimanında basına açıklama yapan bakanlık yetkilisi Eşref Kasımov, söz konusu uçağın geçtiğimiz yıl yaşanan orman yangınlarında görev alan uçak olduğunu ifade etti.

Uçağın 18-20 saniye arasında denizden 12 ton suyu alma kabiliyeti olan gelişmiş bir yangın söndürme uçağı olduğunu vurgulayan Kasımov, bugünden itibaren çalışmalara katılacağını söyledi.

