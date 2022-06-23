Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan görüşmesinde, ikili siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra Türkiye’nin NATO’daki rolü ve ittifaka katkıları, NATO Madrid Zirvesi, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvuru süreçleri, Karadeniz üzerinden tahıl sevkiyatı ve bölgesel konular ele alındı.

Gıda krizi ve terörle mücadele için uyum çağrısı



Türkiye'nin NATO'daki kilit rolüne vurgu yapılan görüşmede Madrid Zirvesi'nde ele alınacak yeni Stratejik Konsept, Ukrayna savaşı, terörle mücadele, gıda krizi ve diğer güvenlik konularıyla ilgili görüşler dile getirildi.

Müttefiklerin, ortak güvenlik ve terör tehditlerine karşı tam bir uyum, birlik ve dayanışma içerisinde olması gerektiği vurgulandı.

NATO sürecinde somut adımlar atılmadan ilerlenmeyeceği hatırlatıldı



İsveç ve Finlandiya’nın, terörle mücadele konusunda Türkiye’nin talep ve beklentilerini karşılaması gerektiği aktarıldı. Somut adımlar atılmadan ilerleme sağlanamayacağının altı çizildi.

Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya ile görüşme trafiği devam ederken PKK/PYD/YPG yandaşlarının Stokholm’de ve medya üzerinden terör örgütü propagandası yapmasının asla kabul edilemez olduğu dile getirildi.

Tahıl sevkiyatı için güvenli koridor



Karadeniz üzerinden tahıl sevkiyatı için güvenli bir koridorun oluşturulması hususunda Türkiye’nin Ukrayna ve Rusya Federasyonu ile görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.

BM’nin de dâhil olduğu bu müzakere sürecinden netice alınmasının küresel gıda güvenliği açısından stratejik önem taşıdığı söylendi.