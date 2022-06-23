Haber Giriş: 23 Haziran 2022 Perşembe 15:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
DBP'li Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlık komisyonu oluşturuldu
Polise tokat atan DBP'li milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlık komisyonu oluşturuldu.
DBP'li Aydeniz hakkındaki 5 fezleke ile ilgili olarak 5 kişiden oluşan hazırlık komisyonu 1 ay çalışacak.
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