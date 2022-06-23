İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybetti.

Paylaşılan taziye mesajlarında, ömrünü İslam’a vakfeden, ülkenin manevi rehberlerinden biri olduğu vurgulandı.

"Ülkemizin manevi rehberi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başsağlığı mesajında, "Ömrünü İslam’a vakfeden, ülkemizin manevi rehberlerinden Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi’ye Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, talebelerine ve tüm sevenlerine sabr-ı cemil diliyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Ömrünü İslam’a vakfeden, ülkemizin manevi rehberlerinden Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi’ye Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, talebelerine ve tüm sevenlerine sabr-ı cemil diliyorum. Mekânı cennet olsun. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 23, 2022

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Mahmut Ustaosmanoğlu Hocamızın vefat haberini teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Kendilerine Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun."

"İslâm'ın büyük hizmetkârıydı"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, "Yetiştirdiği Kur'an talebeleriyle, örnek yaşayışıyla, İslâm'ın büyük hizmetkârı, Muhterem Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendiye Allah'tan rahmet; İslam Âlemi, Milletimiz ve İsmailağa Cemaatine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet makamı âlî olsun" sözleriyle taziyesini iletti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yayımladığı mesajda şu sözlere yer verdi:

" 'İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn' Ömrünü İslâm’a vakfeden, ülkemizin manevî rehberlerlerinden İslâm âlimi Mahmut Ustaosmanoğlu’na Allah’tan rahmet;ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dilerim. Mekânı cennet,makâmı âlî olsun,inşallah."

"Mevla sonsuz rahmetiyle muamele eylesin"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da 'Allah’tan geldik, yine O’na döneceğiz' sözleriyle başsağlığı diledi.

Kalın mesajında, "Değerli alim, hoca, fazıl ve veli insan muhterem Mahmut Ustaosmanoğlu efendiye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Mevla sonsuz rahmetiyle muamele eylesin. Mekanı cennet olsun" sözlerine yer verdi.

"Alimin ölümü, âlemin ölümü gibidir"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu mesajında, 'Alimin ölümü, âlemin ölümü gibidir' ifadelerini kullanarak, "Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi’ye Allah’tan rahmet diliyorum. Bütün İslam aleminin başı sağ olsun" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da “Alimler yeryüzünün kandilleridir” diyerek şu sözlere yer verdi:

"Bu toprakların manevi büyüklerinden, binlerce talebe yetiştirmiş alim Mahmut Ustaosmanoğlu'na Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim. Mekanı Cennet, makamı âli olsun."