Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karadeniz Bölgesindeki yangınlarla ilgili Trabzon Valiliğinde açıklama yaptı.

Pakdemirli, "Pazartesi günü özellikle Trabzon ve diğer illerimizde çıkan yangınlarımız var ve Arsin'de başlayan yangınlarımız 15 farklı ilçede ve 65 ayrı noktada devam etti. Allah'a şükürler olsun can kaybımız yok. Bundan dolayı Allah'ımıza şükrediyoruz. Bu yangınların çeşidi örtü yangını." dedi.

55 yangından 38'inin söndürüldüğünü, 15'inin kontrol altına alındığını, 2'si için ise çalışmaların sürdüğünü belirten Pakdemirli, 260 hektarlık alanın zarar gördüğünü söyledi.

Bakan Pakdemirli, şunları söyledi:

"Bunun sebebi nedir? İnsan müdahalesi olmadan bu kadar yangın çıkamaz. Yıldırım da düşmediğine göre burada insan faktörü ön plana çıkıyor. Burada tabii kasıtla ihmal, bu konuları araştıracak olan kolluk kuvvetleridir. Kolluk kuvvetleri bununla ilgili gerekli çalışmaları zaten yapıyor.

Şu anda hava araçlarının uçamadığı bir ortamdayız. Bundan dolayı havadan müdahale kolay bir iş değil."

Kaynak: TRT Haber