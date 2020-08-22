Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gırgır ve trol yöntemi ile su ürünleri avcılığının Akdeniz'de 15 Eylül, diğer denizlerde ise 1 eylül tarihinde başlayacağını ve tüm denizlerde 15 Nisan itibari ile sona ereceğini söyledi.

Pakdemirli, "Hassas bir ekosisteme sahip olan ve önemli balık türlerimizin üreme ve beslenme alanlarından Marmara Denizi, Çanakkale ve İstanbul Boğazı, Karadeniz ile içsularda ışıkla avcılık yasaklanmıştır." ifadelerini kullandı.

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