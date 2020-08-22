65 yaş üstü vatandaşlar için bazı illerde çarşı pazar, bazı illerde düğün nişan, bazı illerde de toplu taşama belli saatlerde kısıtlandı. Kısıtlama yapılan illerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Hangi ilde hangi kısıtlamalar uygulanıyor? İşte ayrıntılar:

Gaziantep: Türkiye’de 65 yaş üstü için ilk kısıtlama kararının Gaziantep Valiliği aldı. Vali Davut Gül, "Gaziantep'te gelin ve damadın anne, baba, dede, anneanne ve babaannesi hariç 65 yaş üstü kişilerin düğüne gitmesi yasaklanmıştır. Toplu taşıma, bulaşma riskini artırdığından sabah 07.00-10.00 ile akşam 17.00 ve 20.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmaları, akşam 18.00'den sonra sebze-

meyve pazarlarına gitmeleri yasaklanmıştır" dedi.

Sivas: 65 yaş üstü vatandaşların 10.00'dan önce ve akşam 17.00'den sonra sokağa çıkmalarına izin verilmiyor.

Kahramanmaraş: 65 yaş üstündekilerin toplu taşıma araçlarını kullanımı ve pazara gidiş saatleri kısıtlandı. 65 yaş üstü vatandaşlar sabah 07.00 - 10.00 saatleri ile akşam 17.00 - 20.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmayacak ve akşam 17.00'den sonra sebze, meyve pazarlarına gidemeyecek.

Siirt: Düğünlerde müzik yayınlarının en geç saat 23.00'te son bulması ve düğün sürelerinin kısıtlanmasına da karar verildi. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocukların nişan, kına ve düğün gibi etkinliklere katılması yasaklandı.

Düzce: Köylerde veya sokaklarda yapılan düğün, nişan, sünnet düğünlerinin aynı gün içerisinde 11.00-23.00 saatlerinde ve en fazla 2,5 saatle sınırlı olacak şekilde düzenlenmesine karar verildi. 65 yaş ve üstü kişilerin (1. derece yakınları ile amca, dayı, teyze ve hala haricinde) düğünlere katılmamasına karar verildi. Taziye ve mevlit yemekleri de yasaklandı.

Kayseri: Tedbirler kapsamında 65 yaş üstündekilerin toplu taşıma araçlarını kullanma saatleri, düğün, kına, mevlit gibi toplu etkinliklere katılmaları, pikniğe gitmeleri ve alışveriş merkezi, pazar gibi alışveriş mekanlarına girişleri kısıtlandı. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, toplu taşıma araçlarını sadece 10.00-17.00 saatlerinde kullanabilecek. İl genelindeki düğün, kına, nişan, nikah, mevlit, sünnet merasimi gibi toplu etkinliklere, anne, baba, dede, nine, amca, dayı, teyze ve hala haricinde 65 yaş ve üzerindeki misafirler kabul edilmeyecek.

Ayrıca piknik ve mesire alanlarından sadece aynı hanede yaşayan aile mensupları yararlanabilecek. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, sadece eşleri, çocukları ve torunları ile bir arada bulunmak kaydıyla bu tip alanları kullanabilecek.

Elazığ: Koronavirüsle mücadele kapsamında düğünler 3 saat ile sınırlandırıldı. Sokak düğünleri ise yasaklandı. Köy düğünleri de ilgili kolluk kuvvetlerinin izni dahilinde yapılabilecek. 65 yaş ve üstü vatandaşlar düğün, nişan, kına törenlerine katılımlarının birinci yakını hariç olmak üzere ikinci bir karara kadar yasaklandı. 65 yaş üstünün pazar yerlerine saat 11.00'den itibaren gidebilmelerine karar verildi.

Van: 65 yaş ve üzeri olanların düğün, nişan, sünnet mevlit gibi toplu törenlere katılması yasaklandı. Ayrıca 65 yaş ve üzeri olanların saat 07.30-10.00 ile 16.30-19.00 arası şehir içinde, mahalle ve ilçeler arası toplu taşıma yapan araçlara (belediye ve halk otobüsü, minibüs) binmesi yasaklandı.Yine aynı grubun ücretsiz olarak kullandığı belediye toplu taşıma araçlarından günde sadece iki kez yararlanmasına karar verildi. 65 yaş ve üzeri vatandaşların 20 Eylül 2020'yekadar lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri ve benzeri umuma açık ve eğlence yerlerine girmeleri kısıtlandı.

Şanlıurfa: 65 yaş ve üstündeki vatandaşların 06.00-10.00 ve 16.00-18.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmalarının kısıtlandı.

Bursa: 65 yaş ve üstü vatandaşların 08.00-10.00 ve 16.30-19.30 saat aralığında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına, gelin ve damadın 1. ve 2. derece yakınları hariç düğün, nişan, nikah, sünnet, mevlid gibi etkinliklere katılmasının yasaklanmasına karar verildi.

Bartın: Gelin ile damadın anne, baba, anneanne, babaanne ve dedesi dışındaki 65 yaş üstü kişilerin, nikah, düğün, kına ve kız isteme etkinliklerine katılmasının yasaklandı.

Batman: Tedbirler kapsamında 65 yaş ve üstündekilerin 10.00-17.00 saatleri dışında sokağa çıkmaları kısıtlandı. Yine düğün, nişan gibi toplu organizasyonlara katılımları da yasaklandı.

Kırıkkale: 65 yaş üstü vatandaşların 10.00-18.00 saatlerinde sokağa çıkmaları sınırlandırıldı.

Ordu: Düğün, kına, nişan, mevlit, sünnet merasimi, cenaze, taziye gibi toplu etkinliklere kendisinin veya eşinin yakın akrabaları hariç 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın davet ve kabul edilmemesine, 65 yaş ve üzeri vatandaşların 06.00-10.00 ile 16.00-18.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmalarına kısıtlama getirildi.

Giresun: Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olanlar yarından itibaren 07.00-10.00 ile 16.00-18.30 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.

Aynı grupta yer alan vatandaşların pazar yeri, alışveriş merkezi gibi toplu alışveriş mekanlarında 16.00-18.00 saatleri arasında girişlerinin sınırlandırılacağına da dikkat çekilen açıklamada, alınan kararlara uyulmaması durumunda ilgili kanunlar gereği idari para cezası uygulanacağı ve adli işlem başlatılacağı vurgulandı.

65 yaş üstünün otobüs kartlarına düzenleme

Eskişehir: Düğün, nişan, sünnet ve benzeri organizasyonlarda gündüz 12.00-14.00, akşam ise 20.00-23.00 saatleri arasında yapılması uygun görüldü. 65 yaş ve üzeri vatandaşların dernek ve kooperatif gibi sivil toplum kuruluşlarının (zorunlu icrai faaliyetleri) etkinlik ve toplantıları hariç olmak üzere etkinlik ve toplantıları, düğün, cenaze, birinci derecede yakınları olan kişilerin düğün ve cenazelerine katılım hariç olmak üzere, pazar yeri, sosyal faaliyetler, alışveriş merkezleri, çay bahçesi, kafe, kıraathane, piknik alanları, asker uğurlamaları ve benzeri gibi kalabalık alanlara girmesi yasaklandı.

65 yaş ve üzeri vatandaşların 17.00-19.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmamaları gerektiği konusunda tavsiye kararı aldı. Bu sebeple 20 Ağustos itibarıyla 65 yaş ve üstü vatandaşların serbest kartları 10.00 -17.00 ve 19.00-20.00 saatleri arasında kullanıma açık, bu saat aralıkları dışında ise kullanıma kapalı olacak. Yine kentte taziye çadırı ve taziye evi gibi alanlarda toplanma başta olmak üzere her türlü taziye ziyaretlerinin yasaklanmasına karar verildi.

Ankara: 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların düğün, cenaze, taziye, pazar yeri, sosyal faaliyetler gibi alanlara girişleri kısıtlandı. Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde "Mahalle Denetim Ekipleri"nin oluşturulması, bu ekiplerin mahallelerinde tespit edilen ve karantinaya alınan kişileri birebir takip etmelerinin sağlanması kararlaştırıldı.

Bu ekiplerin yaygın ve etkin şekilde mahalle bazlı izleme ve takip çalışmalarını yürütebilmesi için mahalle denetim ekiplerinde; kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve kolluk birimlerimizin personelinin yanı sıra okul müdürleri ve öğretmenlerin, din görevlilerinin, muhtarlar ve azalarının, apartman ve site yöneticilerinden temsilcilerin ve kolluk personelinin görevlendirilmelerinin sağlanmasına karar verildi.

Kamu kurumlarına girişte HES zorunluluğu

Kurul, Başkent'te taksi, dolmuş ve toplu ulaşım araçlarında şoför mahalli ile yolcular arasında fiberglas ile bölümleme yapılmasını, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların düğün, cenaze, taziye, pazar yeri, sosyal faaliyetler vb. gibi topluca bulunulan alanlara girmelerinin kısıtlanmasını, sokak düğünlerinde düğün süresinin azami 2 saat belirlenmesini, buralarda toplu yemek verilmesinin yasaklanması ile diğer ayrıntı ve usullerin kaymakamlıklarca belirlenmesini kararlaştırdı.

Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasının tüm kamu kurumlarında randevu talepleri öncesi ve kamu kurumlarına girişlerde kullanılmasına da karar veren Kurul, 65 yaş ve üzeri vatandaşların toplu ulaşım araçlarının yoğun olduğu zamanlarda (trafiğin pik yaptığı saatlerde) bu araçları kullanmamaları tavsiyesinde bulundu.

Her türlü bilgilendirmeye karşın evde izolasyon yükümlülüğünü ihlal ettiği tespit edilenler hakkında da karar alan Kurul, bu kişilere idari para cezası uygulanmasının yanı sıra konusu suç teşkil eden eylemlere ilişkin gerekli adli işlemlerin başlatılmasını kararlaştırdı.

Kütahya: 65 yaş ve üzeri vatandaşların bu bölgelerde bulunan park, kahvehane kıraathane, kafeterya, çay ocağı ve çay bahçeleri, pastahane, oyun salonları, han, kulüp dernek binaları ve lokalleri gibi bölgede bulunan diğer kapalı ve açık oturma alanlarına hafta sonu 12.00-19.00, hafta içi saat 16.00-19.00 saatlerinde girmesi yasaklandı. İl genelinde düğün, kına, nişan, nikah, mevlit, sünnet merasimi gibi toplu etkinliklere (anne, baba, dede, nine, haricinde) 65 yaş ve üzerindeki misafirlerin kabul edilmesinin, saat 12.00'den sonra pazar yerlerine girişlerinin, 07.00-10.00 ile 17.00-22.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmasının yasaklanmasına karar verildi.

Erzincan: 65 yaş ve üzeri vatandaşların pazar yerlerine, düğün merasimlerine ve cenaze törenlerine katılmaları, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltmak adına taziye merasimlerinin yasaklanmasına karar verildi.

Malatya: 65 yaş ve üzeri vatandaşlar her gün 10.00-17.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek. Bu saatler dışında sokağa çıkmaları yasaklandı. Belirtilen saatler haricinde, ikametlerinden ayrılmalarına kısıtlama getirilen kişiler arasında yer almakla birlikte, yürüttükleri kamu görevinin niteliği, mevcut durumdaki aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında ihtiyaç duyulan kamu görevlileri 'başta doktorlar olmak üzere sağlık çalışanları, eczacılar, belediye başkanları, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri' ile zorunlu sağlık sebepleri nedeniyle dışarıya çıkması lüzumlu olan 65 yaş ve üzeri vatandaşların bu kısıtlamadan muaf tutulmasına karar verildi.

Ayrıca 65 yaş ve üzeri vatandaşların, hastalığın bulaşma riskini artıran düğün, nişan gibi toplu organizasyonlara katılımlarının da 15 Ağustos itibarıyla yasaklanmasına, gelin ve damadın "anne, baba, anneanne ve babaanne" durumunda olanların yasaklamadan muaf tutulmasına karar verildi.

Mardin: 10.00 ile 20.00 arasında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkabilmelerine karar verildi.

Yalova: 65 yaş üstü vatandaşların sabah 09:00 ile akşam 21:00 saatleri dışında sokağa çıkması kısıtlandı.

Kastamonu: 65 yaş ve üzeri vatandaşların saat 16.00'dan sonra semt pazarlarına girmeleri kısıtlandı. 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlardan sadece gelin ve damadın birinci derece yakınları ile dedeleri, babaannesi, anneannesi, amcası, dayısı, teyzesi ve halası olan kişilerin dışında kalan kişilerin 17 Ağustos 2020 tarihinden itibaren katılmaları da yasaklandı.

Aksaray: Düğün törenlerine 2 saat sınırlaması getirildi. 65 yaş üstü vatandaşların birinci derece akrabaları hariç diğer düğün törenlerine katılmalarının kısıtlanmasına, gelin ve damat haricinde sahnede oyun oynamasının yasaklanmasına da karar verildi.

Niğde: 65 yaş ve üzeri ile 15 yaş ve altındakilerin, birinci derece yakını olmadığı takdirde düğün, nişan, sünnet, taziye, mevlit gibi programlara katılmalarının yasaklanması kararı alındı. Yine 65 yaş ve üzeri vatandaşların 08.00-12.00 saatlerinde pazar yerlerine gitmelerine ve 08.00-20.00 saatlerinde sokağa çıkmalarına izin verilmesi oy birliğiyle kararlaştırıldı.

Konya: 65 yaş ve üstü kişilerle kronik rahatsızlığı bulunanların pazar yeri, alışveriş merkezi ile piknik alanı gibi kalabalık ortamlarda bulunmamalarına ve toplu taşıma araçlarını kullanmamalarına karar verildi.

İzmir: Kent genelindeki düğün törenlerine gelin ve damadın birinci derece yakınları haricindeki 65 yaş ve üstündekiler katılamayacak. 65 yaş ve üzerindekiler, alışverişlerini 10.00-12.00 saatlerinde yapabilecek, toplu taşıma araçlarını 10.00-16.00 saatlerinde kullanabilecek.

Balıkesir: Düğünlerin süresi en fazla 3 saat olacak. Ayrıca, düğünlerde müzik yayını en geç saat 23.00'te sonlandırılacak. 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar, birinci ve ikinci derece akrabalarına ait olanlar dışındaki düğünlere katılamayacak.

Bu grupta yer alan kişiler, 16.00-20.00 saatlerinde pazar yerlerine giremeyecek. Toplu taziyelere izin verilmeyecek.

Hakkari: 14.30-18.30 saatleri arasında yapılması kararlaştırılan sokak düğünlerinin 15.30-17.30 saatleri arasında 4 saatten 2 saate indirilmesine karar verildi. 65 yaş üstü vatandaşların saat 13.30-17.30 saatleri arasında sokağa çıkmaları kısıtlandı. Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verileceği, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılabileceği vurgulandı. Suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’nci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.

Muş: 65 yaş ve üzeri vatandaşların düğün, nişan, sünnet, mevlit, pazar yeri, market ve alış veriş merkezlerinde bulunmalarının yasaklandı.

Kars: Kentte düğün, nişan, gelin alma, kına ve sünnet gibi toplu organizasyonları 2 saatle sınırlandırıldı. Düğün, nişan, gelin alma, kına organizasyonlarına 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanların katılımı yasaklandı. Yine cenaze ve defin işlemlerinde ise vefat eden kişinin 1, 2, 3. derece yakınlarından sınırlı sayıda katılıma izin verilecek. 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlar cenaze ve taziyelere katılamayacak.

Karaman: 65 yaş ve üstü vatandaşların, kentte kurulan pazar yerlerine alınmamasına karar verildi. Ayrıca aynı yaş grubunun, aynı tarihten geçerli olmak üzere saat 17.00'den sonra lokanta, restoran ve pastane gibi vatandaşların toplu bulundukları yeme-içme yerlerine alınmamalarına karar verildi. 18 yaş altı kişilerin de ebeveynleri olmadan saat 20.00'den sonra lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, çay ocağı gibi yeme içme yerlerine alınmamalarına karar verildi.

Uşak: 65 yaş ve üstündekilerin düğün, nişan, nikah, sünnet, mevlit gibi etkinliklere katılması kısıtlandı.

Kilis: Gelin ve damadın birinci ve ikinci derece yakınları haricinde 65 yaş ve üstündeki kişilerin, düğün, kına, nişan, nikah, sünnet merasimi gibi etkinliklere katılmalarının yasaklanmasına karar verildi.

Gümüşhane: Risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların sağlığını korumak amacıyla sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlamaları esnetilerek her gün 10.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine karar verildi.

Tedbirler kapsamında ayrıca 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların, hastalığın bulaşma riskinin yüksek olduğu taziye, düğün, nişan, sünnet düğünü gibi toplu organizasyonlara katılımlarının 20 Ağustos tarihi itibariyle kısıtlanmasına, gelin ve damadın birinci derece yakın akrabası anne, baba, anneanne ve babaanne durumunda olanların yasaklamadan muaf tutulmasına karar verildi.

Kararda ayrıca 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların, pazar yerlerine yoğunluğun yaşandığı saat 14.00'den sonra gitmeleri ve toplu taşıma araçlarını akşam saat 16.00-18.00 saatleri arasında kullanmalarına karar verildi.

Yozgat'ta 65 yaş üstüne kapsamlı kısıtlama

Yozgat: Risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzeri vatandaşların, sağlıklarının korunabilmesi amacıyla; kendisinin veya eşinin 1. ve 2. derece akrabalarının dışındaki kişilerce düzenlenen düğün, kına, nikah, nişan, mevlit, sünnet gibi merasimlere katılmaları yasakladı. Aynı grubun yine sinema, konser, tiyatro, gösteri merkezi, lunapark gibi sosyal faaliyetler ile kalabalık organizasyonlara katılmaları, çay ocakları, kahvehanelere girişleri de yasaklandı. Bu grubun, AVM, market, semt pazarı, pazar yeri gibi toplu alışveriş mekanlarında, 16.00-18.30 saatleri arasında girişlerinin sınırlandırılmasına, 07.30-09.30 ile 16.30-18.30 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmalarının kısıtlanmasına, halen bir iş yerinde aktif olarak çalıştıklarını belgelemek kaydıyla alınan kararlardan muaf tutulmasına karar verildi. Kararlara uymayan vatandaşlara idari para cezası uygulanacağı kaydedildi.

Çankırı: Düğünler 3 saat ile kısıtlandı. 65 yaş ve üstü vatandaşların birinci ve ikinci derece yakınları hariç düğünlere katılımı yasaklandı.

Nevşehir de HES kodu isteyecek

Nevşehir: Vatandaşların rekreasyon alanlarında piknik yapmaları ve toplu olarak bir arada bulunmaları yasaklandı. Kamu kurum ve kuruluşlarına (sağlık tesisleri hariç) girişte HES kodu kontrolünün yapılmasına karar verildi. 65 yaş üstü vatandaşların birinci derece yakınları haricindeki taziye ve düğün gibi toplu etkinliklere katılması ve pazar yerlerine giriş çıkışları yasaklandı. Kısıtlamaların kolluk kuvvetleri, mahalle muhtarları ve okul idarecileri tarafından denetleneceği kaydedildi.

Çarşı, düğün ve tiyatroya kısıtlama

Kocaeli: Risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzeri vatandaşların, 06.00-10.00 ve 16.00-20.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmaları kısıtlandı. Kısıtlamadan hastaneden taburcu olup evine dönen, hekime randevusu olan veya hekim raporuyla sevk edilen hastalar, kendisi veya eşinin birinci derece yakınlarının cenazesine katılacaklar, cenaze nakline (ölüm nedeni COVID-19 olanlar hariç) refakat edecek olanlar, il dışından gelmiş olup asıl ikametine dönmek (bilgi, belge ibraz edilmesi kaydıyla) isteyenler muaf tutulacak.

Risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzeri vatandaşların, kentte kurulan gıda, giyim, sosyete pazarı gibi tüm semt ve ilçe pazarları, alışveriş merkezleri, sinema, tiyatro, konser, gösteri merkezi gibi yerlere girişleri kısıtlandı. Sağlıklarının korunabilmesi amacıyla kendisinin veya eşinin 1. ve 2. derece akrabalarının dışındaki kişilerce düzenlenen düğün, kına, nikah, nişan, mevlit, sünnet gibi merasimlere risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar katılamayacak.

15 yaş altına da kısıtlama

Karabük: İl genelinde yapılan düğün, nişan, kına, sünnet düğünü gibi merasimlere risk grubunda bulunan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sadece gelin ve damadın birinci derece yakınları ile dedeleri, babaannesi, anneannesi, amcası, dayısı, teyzesi, halası olan kişilerin ve bunların eşlerinin katılımına izin verilecek. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar (iş yeri sahipleri hariç) 08.00 ile 10.00 ve 17.00 ile 20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanamayacak ve semt pazarlarına saat 16.00'dan sonra giremeyecek.

15 yaş ve altı bireylerin de gelin ile damadın birinci derecedeki yakınları hariç il genelinde yapılan tüm düğün, nişan, kına ve sünnet düğünü merasimlerine katılımları kısıtlandı. Ayrıca, kapalı ve açık düğün salonu ile bahçelerinde yapılan düğünlerin en fazla 3 saat olacak şekilde, saat 23.00 itibarıyla bitirilmesi kararı alındı.

Toplu etkinliklerin tümüne kısıtlandı



Çorum: 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları ile zorunlu olmayan etkinliklere ve 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik kısıtlamalar getirildi. Düğünlerin tüm etkinlikler dahil toplam süresinin 3 saatten fazla olmamak üzere aynı gün içinde gerçekleştirilmesine karar verildi. 65 yaş ve üzeri kişilerin, birinci ve ikinci derece akrabaları haricindeki kişilere ait düğün, nişan, sünnet, mevlit, cenaze, taziye gibi toplu etkinliklere katılmalarının ikinci bir talimata kadar kısıtlanmasına, toplu olarak cenaze, taziye, mevlit yemeği verilmemesine, yemek ikramlarının ikinci bir emre kadar kısıtlanmasına, iş yeri açılışı, tören, panayır, şenlik, şölen, konser, festival, fuar gibi zorunluluk arz etmeyen açılış, eğlence ve etkinliklerin yapılmamasına veya ileri bir tarihe ertelenmesine, site yerleşim yerlerinde bulunan umuma açık olmayan, ticari olarak işletilmeyen havuzların ikinci bir talimata kadar yüzme amaçlı kullanılmamasına karar verildi.



Osmaniye: Düğün, kına, nişan, nikah, mevlit, sünnet merasimi gibi toplu etkinliklere birinci derece akraba hariç 65 yaş ve üzerindeki misafirlerin kabul edilmemesine karar verildi. Aynı grubun toplu taşıma araçlarını sadece 10.00-17.00 saatlerinde kullanabilecek. Pazar, alışveriş merkezi, sosyete pazarı gibi toplu alışveriş mekanlarına girişleri sınırlandırılacak. Buralardan almak istedikleri ihtiyaçları konusunda Vefa Destek Gruplarınca gerekli desteğin sağlanmasına, piknik ve mesire alanlarından sadece aynı hanede yaşayan aile mensuplarının bir arada bulunmasıyla istifade edebilmelerine karar verildi.

Bayburt: 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların birinci derece yakınları hariç düğün, kına, nişan, nikah, sünnet düğünü, cenaze ve taziye ile pazar yeri, sosyal faaliyetler ve benzeri alanlara girmeleri kısıtlandı. Kentte İl Salgın Denetim Merkezi kurulacak.

Kısıtlama saatleri belirlendi

Bilecik: 65 yaş ve üstü vatandaşların, semt pazarı ve pazar yerlerinin yanı sıra alışveriş merkezleri, çarşı ve diğer alışveriş yerlerinde (hipermarket, teknoloji ve yapı marketleri vb.) bulunabilecekleri saatler 10.00-14.00 olarak belirlendi. Bu gruptaki kişiler, birinci ve ikinci dereceden yakınları dışındakilerin düğün, nişan, nikah, sünnet gibi etkinliklerine katılamayacak. Ayrıca bu kişilerin, sosyal faaliyetler ile kalabalık organizasyonlara katılmaları, sinema, konser, tiyatro, gösteri merkezi gibi yerlere girişleri yasaklandı. 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşlar, mesai saatleri nedeniyle oluşabilecek yoğunluktan etkilenmemeleri için toplu taşıma araçlarını 10.00-16.00 saatlerinde kullanabilecek.

Market alışverişini 10.00-12.00 arasında yapabilecekler

Çanakkale: 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların hastane ve muayene randevusu olanlar hariç saat 08:00-10:00 ve 16:30-19:30 saat aralığında toplu taşıma araçlarını kullanmaları yasaklandı. Bu vatandaşların alışverişlerini kendi mahallelerine en yakın semt pazarı, market ve alışveriş merkezlerinden sabah 10.00-12.00 saatlerinde yapabilecekleri belirtildi. Aynı kapsamdaki vatandaşların düğün, nikah, nişan, gelin alma, sünnet, cenaze, taziye gibi etkinliklere katılımları da yasaklandı. Kentte köy ve sokak düğünlerinin de en geç 23.30’da bitmek üzere en fazla 2 saat yapılması kararlaştırıldı.