Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kanal 7'de konuk olduğu bir programda soruları yanıtladı, sondaj çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Açıklamasından öne çıkanlar şöyle sıralanıyor:

Yeni müjdeler gelebilir. Hem Akdeniz hem de Karadeniz’de yoğun çalışmalar var. Akdeniz’de Sultan Abdulhamid Han sondaj gemimiz ilk sondajını tamamladı. Analizler yapılıyor. Yeni görev için hazırlıklarını yapmak için limanda.

"Daha çok müjde verebileceğimiz bir saha"

Karadeniz’de de yoğun bir şekilde çalışmalara devam ediyoruz. Sakarya Gaz Sahası içerisinde komşu alanda Çaycuma-1 adını verdiğimiz kuyuda keşif amaçlı bir sondajımız daha yapılıyor. İlk veriler pozitif geliyor. Arkadaşlar çalışmalarını sürdürüyor.

Orada da netice alınca bunu vatandaşımızla paylaşacağız. Karadeniz bizim için gelecek vadediyor. Daha çok müjde verebileceğimiz bir saha olarak görüyor ve değerlendiriyoruz. Biraz sabırlı olursak inşallah o da olacak.

"540 milyar metreküplük veriyi yukarı yönlü güncelleme ihtiyacı doğabilir"

Mevcut Sakarya gaz sahasında rezerv değerlendirme çalışmalarımız da tamamlanmak üzere. Bu çalışmaları uluslararası ekspertiz yapma kabiliyetine, imkanına sahip şirketlere de değerlendiriyoruz.

İlk gelen veriler de bizim 540 milyar metreküplük doğal gaz verisini belki yukarı yönlü güncelleme ihtiyacını da doğurabilir.

"Neredeyse su seviyesinden petrol bulduk"

Çukurova bölgesinde şu anda 3. kuyu da açıldı, yaklaşık 8-10 milyon varillik bir rezerv var. 350-400 metrelik sığdan petrol üretiyoruz. Ki o bölgede yaşayanlar bilir, yani sulamak için kuyu açsanız artezyen yine o kadar inmeniz lazım.

Biz neredeyse su seviyesinden petrol bulduk, bu büyük bir nimet. Kaliteli bir petrol, yaklaşık 800 milyon dolarlık bir değeri var. Orada 10 kuyuya kadar çıkacağız ve toplamda da belki günlük üretimimiz işte bin varile kadar çıkmış olacak.

Türkiye'ye gaz merkezi olma teklifi

Putin'in teklifi son derece önemli. Biz 4-5 yıldır bu hedefimizi gün gün örerek güçlendirip bu güne getirdik. Dünyanın birçok yerinden doğal gaz getirebiliyoruz. Dünyanın cazibe merkezi haline geldik.

ABD'den, Körfez ülkelerine hatta çok nadir olmakla birlikte Asya-Pasifik'ten olmak üzere 15 farklı ülkeden gaz tedarik ediyoruz. Bu, gaz merkezi olmak için yeterli bir kaynak. Özellikle LNG kapasitesini artırdıktan sonra belki komşu ülkelere vereceğiz.

Dağıtım ve ticaret merkezi zaman zaman karıştırılıyor. Altyapımızın tatminkar olduğunu söyleyebilirim. Başka ülkelerin gazı Türkiye'ye gönderme yönünde istek ve arzuları var.

Evlerimizi ne zaman ısıtmaya başlayacak?

Projenin üç aşaması var. Üretim sahasının geliştirilmesi, sondajların tamamlanması, iletim hattının karaya kadar yapılması, sonrasında da gazı işleyecek tesisin yapılması. Eş zamanlı olarak hepsini götürüyoruz. Dokuz tane sondajımız tamamlandı, Sakarya gaz sahasında. 2023'ün Mart ayında gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.