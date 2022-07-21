Milli Savuma Bakanlığı'nın, Twitter hesabından yapılan açıklamada, Faz-2 konfigürasyona sahip bir T-129 ATAK helikopterinin daha Kara Kuvvetleri Komutanlığının envanterine alındığı belirtildi.

1⃣ Faz-2 konfigürasyona sahip bir T-129 ATAK helikopteri daha Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine alındı. Böylece 57’nci #ATAK helikopterimiz de envantere girmiş oldu.#MSB pic.twitter.com/FlrYTpmiIf — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 21, 2022

Yeni teslimatla beraber 57'nci ATAK helikopterinin envantere girdiği kaydedildi.