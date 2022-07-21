Haber Giriş: 21 Temmuz 2022 Perşembe 14:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yeni 'ATAK'
[Fotograf: AA]
Milli Savunma Bakanlığı, Faz-2 konfigürasyona sahip 57. T-129 ATAK helikopterinin Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alındığını bildirdi.
Milli Savuma Bakanlığı'nın, Twitter hesabından yapılan açıklamada, Faz-2 konfigürasyona sahip bir T-129 ATAK helikopterinin daha Kara Kuvvetleri Komutanlığının envanterine alındığı belirtildi.
1⃣ Faz-2 konfigürasyona sahip bir T-129 ATAK helikopteri daha Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine alındı. Böylece 57’nci #ATAK helikopterimiz de envantere girmiş oldu.#MSB pic.twitter.com/FlrYTpmiIf— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 21, 2022
Yeni teslimatla beraber 57'nci ATAK helikopterinin envantere girdiği kaydedildi.
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