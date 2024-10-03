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Gündem
AA 03.10.2024 15:14

Kara Kuvvetleri Komutanı Zeytin Dalı Harekat bölgesinde incelemelerde bulundu

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kilis Çıldıroba'daki 6'ncı Kolordu ve Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığı Esas Komuta Yeri ile Zeytin Dalı Harekat bölgesindeki üs bölgesinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Kara Kuvvetleri Komutanı Zeytin Dalı Harekat bölgesinde incelemelerde bulundu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bölgede bulunan komando birliklerine hitap eden Orgeneral Bayraktaroğlu, harekat alanlarında görevli birlik komutanları ile uzaktan görüntülü görüşme yaptı. Açıklamada, inceleme ve denetlemelere ilişkin görüntülere de yer verildi.

 

ETİKETLER
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kilis Milli Savunma Bakanlığı Zeytin Dalı Harekatı
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