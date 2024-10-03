Kara Kuvvetleri Komutanı Zeytin Dalı Harekat bölgesinde incelemelerde bulundu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bölgede bulunan komando birliklerine hitap eden Orgeneral Bayraktaroğlu, harekat alanlarında görevli birlik komutanları ile uzaktan görüntülü görüşme yaptı. Açıklamada, inceleme ve denetlemelere ilişkin görüntülere de yer verildi.