TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail'in hedefi bölgedeki bütün ülkelerdir

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Makedonya Meclis Başkanı ile ortak basın toplantısında konuştu. Gazeticilerin sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, "TBMM'de güvenlik oturumu olacak mı?" sorusu üzerine, Meclis'teki partilerle ortak karar alınırsa, TBMM'de kapalı oturum yapılabileceğini söyledi.

Kurtulmuş şöyle devam etti:

"Bütün insanlığın, İsrail'in saldırganlığını durdurmak için elinden ne geliyorsa yapması lazım. Sorun, sadece bölgesel bir sorun olmanın çok çok ötesine geçmiştir. Nil'den Fırat'a ideolojisinin temel hedeflerinden biri de Türkiye'dir.

TBMM'de bu konuyla ilgili bir toplantı yapılabilir. Meclis'te grubu olan partilerle bu konuyu müzakere ederiz. Uygun görülürse uygun bir zamanda Meclis'te ilgili bakan arkadaşlarımız, daha evvel örneklerinde olduğu gibi gelirler ve bu konuda İsrail'in bölgede yayılmacı, saldırgan politikalar ve Türkiye'nin geliştirebileceği politikalar konusunda kapalı oturumda bu görüşme yapılır."