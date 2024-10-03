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Gündem
TRT Haber 03.10.2024 15:01

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Türk Devletleri Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü ve Türk Devletleri İş Birliği Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Küresel sınamalarla mücadelemizde en önemli gücümüz olan Türk Devletleri Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü ile Türk Devletleri İş Birliği Günü'nü tebrik ediyorum. Uluslararası sistemin yeni sinerji merkezi olan teşkilatımızı güçlendirmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

 

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Recep Tayyip Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı
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