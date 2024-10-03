Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Küresel sınamalarla mücadelemizde en önemli gücümüz olan Türk Devletleri Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü ile Türk Devletleri İş Birliği Günü'nü tebrik ediyorum. Uluslararası sistemin yeni sinerji merkezi olan teşkilatımızı güçlendirmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Küresel sınamalarla mücadelemizde en önemli gücümüz olan Türk Devletleri Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü ile Türk Devletleri İş Birliği Günü'nü tebrik ediyorum.



Uluslararası sistemin yeni sinerji merkezi olan teşkilatımızı güçlendirmeyi sürdüreceğiz. pic.twitter.com/xvn5O70Kkk — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 3, 2024