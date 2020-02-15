Kapalı Maraş, 46 yıldır hayalet şehir halinde. Şimdi yeniden yerleşime açılması için çalışma yapılıyor.

KKTC'nin Gazimağusa şehrine bağlı olan Kapalı Maraş'ta bugün günü önemli bir toplantı yapılacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetinin Kapalı Maraş Açılımı, Yuvarlak Masa Toplantısında ele alınacak. Toplantının açılışını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve KKTC Başbakanı Ersin Tatar yapacak.

Kapalı Maraş'ta ilk kez bu derece üst düzey ve geniş katılımla düzenlenecek toplantıya, Oktay'ın yanı sıra Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile her iki ülkeden üst düzey yetkililer ve STK temsilcileri katılacak.

KKTC ziyareti kapsamında Gazimağusa Devlet Hastanesi'ni de ziyaret edecek Oktay'ın, KKTC Başbakanı Tatar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek STK temsilcileriyle geniş katılımlı akşam yemeğine katılması da bekleniyor.

Atılacak tüm adımlar enine boyuna masaya yatırılacak. Böylece hayalet şehir neredeyse yarım yüzyıl sonra ilk kez bir toplantıya ev sahipliği yapmış olacak. Maraş bölgesi, 13 Ağustos 1974’teki İkinci Barış Harekatı'ndan bu yana kapalı ve askeri bölge statüsünde. Türk tarafının yönetimine geçen bölgeye sivillerin girişine izin verilmiyordu.

Kapalı Maraş

Maraş, 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirilerek, yerleşime kapatıldı. Daha sonra defalarca yerleşime yeniden açılma girişimi olmasına rağmen her seferinde bu girişim sonuçsuz kaldı.

KKTC'de, geçen yıl 18 Haziran'daki Bakanlar Kurulu toplantısında, Maraş'ın açılması konusunda adım atılarak, uzman ekiple bilimsel envanter çalışması yapılması kararı alınmıştı.

Temmuzda bölgede yapılan ilk envanter çalışmasına KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay da katılırken, Başbakan Tatar da bölgede incelemelerde bulunmuştu. Bakan Özersay, daha sonra yaptığı açıklamada Maraş'ın açılması yönündeki kararlılığın sürdüğünü belirtmişti.

Öte yandan, geçen yıl ağustosta KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, KKTC Türk Basını ve Dış Basın Birliğine kayıtlı basın mensuplarına Kapalı Maraş'ı gezdirmişti. Maraş'ı dışişleri bakanlığı yetkilileri eşliğinde gezen gazeteciler, bölgenin tarihi ve statüsü hakkında bilgi almıştı.

KKTC Hükumeti, 45 yıldır kapalı olan Maraş'ın envanter çalışmalarının ardından açılmasını planlıyor.