Kanuni sondaj gemisi, geçtiğimiz günlerde direklerinin kesilmesinin ardından Yenikapı açıklarına demir atmıştı. Kanuni bugün sabah erken saatlerde Kadıköy açıklarına demirledi. Kıyı Emniyeti'ne bağlı Nene Hatun, Kurtarma 5 ve Kurtarma 11 botları sondaj gemisine eşlik etti.

Bakan Dönmez uğurladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kanuni sondaj gemisini Haydarpaşa Limanı'ndan Karadeniz’e uğurladı. Törende konuşan Bakan Dönmez, "İnşallah bir müjdeli haber de Kanuni’den gelecek" dedi ve şu mesajları verdi:

"Tuna-1 keşfi 2020 yılında dünyada denizlerde yapılan en büyük keşif olarak kayıtlara geçti. Söz verdiğimiz gibi gazı 2023’te milletimizin kullanımına sunmak için hazırlandık. Fatin 31 Ekim itibarıyla Sakarya Gaz Sahası’ndaki Türkali-1 kuyusunda çalışmalara başladı. Şu an itibarıyla 2 bin 600 metreye kadar indi. Fatih 7/24 sondajına devam ediyor."

Kanuni'nin doğduğu ayda yola çıktı

"Kanuni’yi de tıpkı Fatih’i uğurladığımız gibi büyük bir umut ve heyecanla yolcu ediyoruz" diyen Bakan Dönmez Türkiye'nin enerjide milli bağımsızlık kararlılığına dikkat çekti:

"Biz bir amaç uğruna mücadele ediyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye için enerjide milli bağımsızlık dedik. Türkiye’nin enerji geleceğini sağlam temeller üzerine inşa ettik. Eksiğimiz petrol ve gaz keşfiydi. Karadeniz keşfi ile ilk adımı attık. Bu müjdelerin devamının geleceğine gönülden inanıyorum. Arkamızda milyonların duası var. Fatih keşfi Türkiye’nin umudu yeni heyecanların başlangıcı oldu. Şimdi sıra Kanuni de… Biz her zaman inandık. Her fırsatta kararlılığımızı ‘varsa mutlaka bulacağız’ diyerek perçinledik. Kanuni’yi de tıpkı Fatih’i uğurladığımız gibi büyük bir umut ve heyecanla yolcu ediyoruz. Fatih’i 29 Mayıs’ta uğurlamıştık, Kanuni’yi ise cihan padişahının doğduğu ayda kasım ayında uğurluyoruz. İnşallah bir müjdeli haber de Kanuni’den gelecek."

Türkali-1 kuyusu

Sakarya Gaz Sahası içerisinde yer alan Türkali-1 kuyusu ve kuyuda gerçekleştirilecek testler ile var olan rezerv ve üretim potansiyeli hakkında ilave bilgi sağlanması beklenirken bu kuyudaki çalışmalar aynı zamanda sahanın gaz potansiyelinin daha iyi anlaşılmasına imkan verecek.



Böylece, Türkali-1 kuyusu Fatih Sondaj Gemisi'nin kazacağı ilk tespit kuyularından biri de olacak ve sahanın teknik özelliklerinin netleştirilmesinde önemli rol oynayacak.



40 üretim kuyusu açılacak



Fatih, gaz keşfedilen Sakarya Gaz Sahası'nda tespit kuyularını açarken Kanuni kuyu testlerini yapacak ve saha geliştirmek için gerekli verilerin elde edilmesini sağlayacak.



Türkiye'nin Karadeniz'deki faaliyetleri kapsamında toplam 40 üretim kuyusu açılacak.



Kanuni sondaj gemisi

Kanuni, Türkiye'nin hidrokarbon potansiyelini açığa çıkarmak için mavi vatanda çalışmalara devam ediyor. Ülkemizin üçüncü sondaj gemisi olan Kanuni, 2020 başında filoya katıldı.

2012'de inşa edilen gemi 227 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip. Kanuni sondaj gemisi, Karadeniz'de Fatih'le petrol ve doğal gaz arayacak.