Kandil'e hava harekatı

TSK, Irak'ın kuzeyi Metina ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü tarafından sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiğini açıkladı.

Irak kuzeyi Metina ve Kandil bölgelerine 17 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir. pic.twitter.com/9CbTTcXKcu — TSK (@TSKGnkur) 17 Ağustos 2018

TSK’dan yapılan açıklamada, “Irak kuzeyi Metina ve Kandil bölgelerine 17 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir” denildi.

Kaynak: İHA