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Kandil'e hava harekatı

Irak'ın kuzeyinde teröristlerce kullanılan sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat depoları imha edildi.

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Kandile hava harekatı

TSK, Irak'ın kuzeyi Metina ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü tarafından sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiğini açıkladı.

 


TSK’dan yapılan açıklamada, “Irak kuzeyi Metina ve Kandil bölgelerine 17 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir” denildi.

Kaynak: İHA

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