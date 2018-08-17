FETÖ'nün darbe teşebbüsünde Kıbrıs'taki eylemlere ilişkin 11 asker hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
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11 FETÖ'cü asker hakkında müebbet hapis istemi