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11 FETÖ'cü asker hakkında müebbet hapis istemi

FETÖ'nün darbe teşebbüsünde Kıbrıs'taki eylemlere ilişkin 11 asker hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

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11 FETÖcü asker hakkında müebbet hapis istemi

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