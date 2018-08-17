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TBMM Başkanı Yıldırım Nijerli mevkidaşı ile görüştü

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Nijer Meclis Başkanı Ousseini Tinni ile görüşmesinde, FETÖ yapılanmasına karşı sergilenen mücadelenin memnuniyetle karşılandığı belirtti.

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TBMM Başkanı Yıldırım Nijerli mevkidaşı ile görüştü

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti 6. Olağan Kongresi'ne katılmak için Türkiye'ye gelen Nijer Meclis Başkanı Ousseini Tinni ile TBMM'de bir araya geldi.

İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Nijer'de  sağlık, eğitim ve çevre düzenlemesi alanlarında yürüttüğü projelerin büyük ölçüde tamamlandığı aktarıldı.

TBMM Başkanı Yıldırım, görüşmede Nijer'de FETÖ yapılanmasına karşı sergilenen mücadelenin yakın ve dostane iş birliğine yakışır şekilde sürdürülmesinin memnuniyetle karşılandığını ifade etti.

Kaynak: AA

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