Çin'den Türkiye'ye destek

Çin Dışişleri Bakanlığı web sitesinden Türkiye'ye destek mesajı yayınladı. Mesajda "Türkiye'nin geçici ekonomik zorluklarla başa çıkabileceğine inanıyoruz" sözlerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, Türkiye’nin son zamanlarda yaşadığı ekonomik gelişmelere yönelik, "Türkiye’nin geçici ekonomik zorlukların üstesinden gelecek kabiliyetinin olduğuna inanıyoruz ve ilgili tarafların farklılıkları diyalogla çözmesini umuyoruz" açıklamasında bulundu.

Ayrıca Lu Kang, Çin'in, Çinli ve Türk şirketlerinin piyasa kuralları temelinde iş birliği projeleri imzalamalarını desteklediklerini açıkladı.

Türkiye ekonomisi ve dış ilişkilerini takip ettiklerini belirten Sözcü Lu, Türkiye'nin önemli, yükselmekte olan bir piyasa ülkesi olduğunu ve Türkiye’nin sürdürdüğü istikrar ile kalkınmanın bölgenin barış ve istikrarına katkı sağladığını söyledi.

Kaynak: Reuters, AA