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HDP’li Belediye Başkanı görevden alındı

Terör örgütüne yardım ve yataklık suçlamasıyla gözaltına alınan Adıyaman’da HDP’li Kömür Belde Belediye Başkanı Hüseyin Yuka görevden alındı.

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HDPli Belediye Başkanı görevden alındı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturma kapsamında, Kömür Belediye Başkanı Hüseyin Yuka hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 

Yuka, jandarma ekiplerince sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı.

Görevden alındı

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Yuka hakkında, 14 ve 16 Ağustos'taki terör olaylarıyla ilgisinin bulunduğu şüphesiyle Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca 16 Ağustos'ta soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Anayasa'nın 127'nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince KömürBelediye Başkanı Hüseyin Yuka, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldı." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

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