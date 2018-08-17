OHAL Komisyonu 30 bin başvuruyu sonuçlandırdı

Olağanüstü Hal Komisyonu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli, kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvurulara bakmak üzere kurulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna 118 bin 660 müracaat gerçekleştirildi.

30 bin başvuru sonuçlandırıldı

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, tamamlanan ve incelemeleri sona eren başvurulara yönelik 22 Aralık 2017'den itibaren karar vermeye başladı.

Bugüne kadar 30 bin başvuruyu sonuçlandıran Komisyon, bin 900 müracaatı kabul etti. Komisyonun kabul kararıyla meslekten ihraç edilenlerin iadesine, kapatılan kurum ve kuruluşların açılmasına hükmedildi.

Başvuruların 28 bin 100'ünü reddeden Komisyonda, 88 bin 660 müracaatın incelenmesi ise devam ediyor.

Dava yolu açık

Kararlar, başvurucuların en son görev yaptığı kurumlara hızlı ulaşması için posta yerine komisyon personeli tarafından ilgili kurumlara elden teslim ediliyor.

Başvurusu kabul edilenlerin atama işlemleri, en son görev yapılan kurumlar ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca gerçekleştiriliyor.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun ret kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara 19. ve 20. idare mahkemelerine iptal davası açılabiliyor.

Komisyona başvurular 5 Eylül’de sona erecek

Başvurucular, "ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr" internet adresindeki "OHAL Komisyonu Başvuru Takip Sistemi" üzerinden müracaatlarının kabul ya da reddedildiğine yönelik bilgilere ulaşabiliyor.

Öte yandan, OHAL kapsamında çıkartılan 701 sayılı son KHK ile haklarında işlem tesis edilen gerçek ve tüzel kişilerin Komisyona başvuru süresi ise 5 Eylül'de sona erecek.

Kaynak: AA