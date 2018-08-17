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İnce: TBMM'yi toplantıya çağıracağınıza kurultayı toplayın

Muharrem İnce, CHP yönetimine seslenerek, “TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağıracağınıza olağanüstü kurultayı toplayın” dedi.

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İnce: TBMMyi toplantıya çağıracağınıza kurultayı toplayın

CHP’li Muharrem İnce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, partisinin yönetimini eleştirdi.

"Olağanüstü kurultay için imza verenleri disipline vererek yüzsüzlük yapmayın." ifadesini kullanan İnce, "TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağıracağınıza olağanüstü kurultayı toplayın. Arkadaşlarımı disiplin kuruluna göndereceğinize yüreğiniz varsa beni gönderin. Cumhurbaşkanı adayı yaptığınız kişiye hakaret edenleri ödüllendirip olağanüstü kurultay talep edenleri disipline sevk ederek parti içi demokrasiden söz edemezsiniz."

Kaynak: AA

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