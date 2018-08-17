Ticaret Bakanı Pekcan: Yaptırım tehdidine aynı şekilde karşılık veririz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, döviz kurundaki hareketliliği değerlendirdi. Pekcan, ek tedbirlerle mali piyasalara yöneltilen atağın bertaraf edildiğini belirtti.

Bakan Pekcan, "ABD'nin yaptırımlarına Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına uygun olarak karşılık verdik, vermeye devam edeceğiz" dedi.

Türkiye'nin üretim, ihracat ve büyüme performansının aynı güçle devam ettiğini vurgulayan Pekcan, "Bu nedenle geçici dalgalanmaların spekülatif hareketlerin Türkiye ekonomisinin gerçeklikleri ile uyuşmadığını söyleyebiliyoruz, görüyoruz hep beraber. Cumhurbaşkanımızın koordinasyonu altında farklı bakanlıklarımızca alınan ek tedbirler sayesinde mali piyasalarımıza yöneltilen atağın bertaraf edildiğini hep birlikte görüyoruz. En kısa sürede ekonomimiz ile ilgili göstergeler olması gerektiği gibi istikrarlı seviyelere de oturacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: TRT Haber