Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın twitter hesabından yapıldı. Irak'ın kuzeyi Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatı düzenlendi. Operasyonda 18 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Irak kuzeyi Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 18 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/VtWSN9tLPB — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 17, 2020

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi.