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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Turgut Özal için anma mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümünün 27. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Türkiye Cumhuriyetinin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 27. yılında anılıyor.
Kılıçdaroğlu, Özal'ın ölümünün 27. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden paylaştığı mesajında Özal'ın "demokratik siyasi yaşama daima bağlı kalan, devletin kurum ve kurullarını önemseyen, devlet yönetiminde planlamaya ve liyakate önem veren örnek bir siyaset ve devlet adamı" olduğunu vurgulayarak, "8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ı aramızdan ayrılışının yıl dönümünde, saygı ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.
Etiketler: CHP Kemal Kılıçdaroğlu turgut özalSon Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 15:11
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