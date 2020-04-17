Vali Ali Yerlikaya, koronovirüs salgını nedeniyle İstanbul'da alınan önlemleri ve yapılan çalışmaları düzenlediği basın toplantısıyla anlattı. Vali Yerlikaya İstanbul'daki maske dağıtımına ilişkin rakamları paylaştı. Eczanelerden şimdiye kadar 7. 5 milyon maske alındığına, PTT şubelerinden ise 500 bin maskenin evlere teslim edildiğini belirten Yerlikaya, "Eczanelerde bu akşama kadar 10 milyonu geçeceğiz inşallah" dedi.

Meslek odaları ve şantiyere dağıtılacak

Yerlikaya bugün yeni bir uygulama ile 1 milyon 110 bin maske dağıtacaklarını açıklayarak şunları söyledi: "İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine, 100 bin Pazarcılar Odamıza, 150 bin Taksiciler Odamıza, 200 bin Fırıncılar Odamıza, 150 bin Su Satıcıları Odamıza, 10 bin HAVAŞ Çalışanlarına, 200 bin Emlak Konut Şantiyelerinde Çalışan işçilerimize 150 bin Bayrampaşa ve Kadıköy Gıda Hallerine, 150 bin olmak üzere, toplam 1 milyon 110 bin maskeyi bugün teslim ediyoruz.8 Organize Sanayi Bölgemize, Ve öncelikli sektörlerde bulunan 3034 firmamıza, 4 milyon 36 bin maskenin dağıtımına bugün başladık. Bu dağıtımların kapsamı genişleyecek, Ve düzenli olarak yapılacak."

17 teknik lisede maske üretiminin devam ettiğini ifade eden yerlikaya, "Lisemizde günlük 500 bin maske üretimine ulaştık. Meslek liselerimiz, Öğretmen ve öğrencilerimiz de gönüllü olarak bu mücadelede yer alıyor. Okullarımızın ürettiği maske ve medikal ürünlerin Detaylarını haftaya ayrıca paylaşacağım. Cumhurbaşkanlığımızın kolonya ve maske paketlerini de 65 yaş ve üstü büyüklerimize ulaştırmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar 926 bin paketi teslim ettik. Geri kalanı da yakın zamanda tamamlıyoruz" diye konuştu.

Sağlık çalışanlarına destek

Yerlikaya İstanbul'da sağlık çalışanlarına sağlanan kolaylıklarla ilgili de şu bilgileri paylaştı: "Sağlık çalışanlarımız, mücadelenin en ön safında. Gece gündüz demeden çalışıyorlar. Allah onlardan razı olsun. Sağlık çalışanlarımızın konaklaması için, Otel, misafirhane, sosyal tesis ve yurtlarda, 5 bin 720 odayı onların hizmetine sunduk. Şuan 4 bin 924 sağlık çalışanımız bu imkanı kullanıyor. Özel sektöre, tüm kurum ve kuruluşlarımıza, çok teşekkür ediyorum. Bunun yanında; "Enterprise Türkiye" tarafından, 100 otomobil; 10 minibüs, hafta sonları, sağlık çalışanlarının ulaşımına destek vermek amacıyla "HAVAİST" tarafından 100 otobüs,"Otokoç" tarafından 42 binek araç, "Volvo Türkiye" tarafından 30 SUV araç İl Sağlık Müdürlüğümüze bedelsiz olarak tahsis edildi."

"326 çağrıya cevap verdik"

Vefa Sosyal Destek ekiplerinin çalışmalarını da paylaşan Yerlikaya, " Bu güne kadar; 326 bin vatandaşımızın çağrısına cevap verdik. 310 bin vatandaşımızın temel ihtiyaçlarını evlerine teslim ettik. 17 bin hemşerimizin de bilgi talebini karşıladık. Vefa Sosyal Destek çalışmaları için İntercity 150 araç tahsis etti. Hazreti Hatice Vakfı 39 motosiklet bağışladı. Bunlar, ilçelerimize teslim edildi. VEFA ekiplerimize destek veren, İNTERCITY Firmamıza ve Hz Hatice Vakfı'na çok teşekkür ediyorum. Diğer taraftan 65 yaş ve üzeri büyüklerimiz ile, kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımıza ulaştırdığımız gıda kolilerinin ikinci hafta teslimleri de bitmek üzere" dedi.

"Alışverişi son ana bırakmayın"

Yerlikaya vatandaşları sokağa çıma yasağı konusunda da uyararak şunları söyledi: "Geçen hafta olduğu gibi İstanbul genelinde bu gün 24.00 itibariyle Sokağa Çıkma Yasağı başlıyor. Marketler, bugün 21.00'e kadar açık... Alışverişinizi lütfen son ana bırakmayın. Hafta sonu tüm fırınlarımız açık. Gazetelerin okurlarına ulaşmasında ve dağıtımında gerekli kolaylıklar sağlanacak. Sosyal izolasyonu temin, Sosyal mesafe ve maske kullanımına ilişkin denetimleri, en üst seviyede yapacağız. Jandarmamız, Polisimiz, Sahil Güvenliğimiz Yine görevi başında olacak. Denetimler sıkı sıkıya uygulanacak. Yasak; sizi, bizi, ülkemizi ve milletimizi korumak için uygulanıyor. Tüm tedbirler, Salgını kontrol etmek, Evde kalma süremizi kısaltmak için... İşi ne kadar sağlam tutarsak, o kadar başarılı olacağız. Son olarak 'evinde kal İstanbul' diyorum."

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, alınan önlemlere ilişkin açıklama yapıyor. https://t.co/dWijPNiwa6 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 17, 2020

Ayrıntılar geliyor...