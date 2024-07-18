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TRT Haber 18.07.2024 22:47

Kamuda tasarruf tedbirlerini içeren teklif Genel Kurul'da kabul edildi

Kamuda tasarruf tedbirlerini içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulunda kabul edildi. Teklifle tasarruf tedbirlerini izleme, denetim ve raporlama yetkisi Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda olacak. Tasarruf tedbirlerine uymayanlara cezai işlem uygulanacak.

Kamuda tasarruf tedbirlerini içeren teklif Genel Kurul'da kabul edildi

AK Parti'nin hazırladığı 31 maddelik düzenleme ile, tasarruf tedbirlerine uymayanlara cezai işlem uygulanacak.

Soruşturma açma ve cezai müeyyidenin belirlenmesi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı tam yetkili olacak.

Kamu araçlarının tasfiyesi

Ayrıca her bakanlık kendi kontrol mekanizmasını geliştirecek. Disiplin sürecinin izlenmesinin ardından sonuçlar Cumhurbaşkanlığı ile paylaşacak.

Düzenleme ile ekonomik ömrünü dolduran veya ihtiyaç fazlası olan taşıtların satışı ve tasfiyesi ile ekonomiye katkı sağlanacak. Hibrit elektrikli araçların ÖTV oranlarında da değişiklik yapılacak.

Deprem bölgesine özel düzenleme

Deprem bölgesindeki illerde nüfus kaybının hizmete olumsuz yansımaması için adım atılacak.
Asrın felaketinden etkilenen 11 ilde bütçe hesaplamaları yapılırken 2023 yılı nüfusları baz alınacak. 

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