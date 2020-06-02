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Kamuda görevli hamilelere 24. haftadan itibaren idari izin
[Fotoğraf: Getty]
Kamu kurumlarında görev yapan hamile personel, gebeliğinin 24. haftasından 32. haftasına kadar olan süre içinde idari izinli sayılacak.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: son dakika hamilelere idari izin Kamu personeliSon Güncelleme: 2 Haziran 2020 Salı 11:49
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