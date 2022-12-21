Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve Yönetim Kurulu üyeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i ziyaret etti.

Görüşmede, 3600 ek gösterge, sözleşmeli personele kadro, ek zam, vergi dilimleri ve diğer konulara ilişkin kamu görevlilerinin talepleri dile getirildi.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci, kamu çalışanlarına yönelik taleplerini, ek zam yapılması talebini paylaştıklarını söyledi.

"3600 ek göstergede önemli mesafe kaydedildi"

3600 ek gösterge ile ilgili düzenleme yapıldığını hatırlatan Kahveci, bu konuda önemli mesafe kaydedildiğini aktardı.

Sözleşmelilere kadro düzenlemesine de değinen Kahveci, kamuda 32 farklı istihdam olduğunu, tüm sözleşmeli çalışanlar kadroya geçirilsin taleplerinin karşılık bulacağını söyledi.

"Bizim talebimiz tüm sözleşmeliler kadroda olmalı"

Kahveci, "Bizim talebimiz tüm sözleşmeliler kadroda olmalı. PTT ve TRT'de çalışan arkadaşlarımız kadroda olmalı. Alınacak sözleşmelilerin tamamı kadroya geçirilecek. Hiç kimse dışarıda kalmadan talebimizi paylaştık" dedi.

"Ulaşım ve kira yardımı gündeme alınmalı"

Memurlara ödenen sosyal yardımların güncellenmediğini belirten Kahveci, "Yemek ücretleri işçilerde 55 TL'ye yükseltildi, memurlara da olmalı. Ulaşım ve kira yardımı gündeme alınmalı" ifadelerini kullandı.

Vergi dilimi konusuna değinen Kahveci, Maliye Bakanı'ndan randevu talep ettiklerini, yüzde 15'te sabitlensin istediklerini aktardı.

Kadro düzenlemesi Meclis'e geliyor

Enflasyondan arındırılmış bir refah talep ettiklerini söyleyen Kahveci, Bakan Bilgin'in sözleşmeliye kadroyla ilgili kanun taslağının birkaç gün içerisinde parlamentoya gönderileceğini söylediğini kaydetti.