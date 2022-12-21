Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba 14:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fuat Oktay, KKTC'deki "Kanlı Noel" şehitlerini andı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kıbrıs'ta Rum terör örgütü EOKA tarafından 21 Aralık 1963'te başlatılan ve "Kanlı Noel" adıyla anılan katliamda şehit olan Kıbrıs Türklerini andı.
Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıbrıs'ta Rum terör örgütü EOKA'nın Kıbrıs Türklerine yönelik gerçekleştirdiği vahşi Kanlı Noel katliamının üzerinden 59 yıl geçti. Şehadetlerinin acısı hala yüreklerimizi yakan 364 soydaşımızı rahmetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Fuat Oktay
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