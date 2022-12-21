İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuştu.

Gündeminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verdiği desteğin ardından gelen eleştiri ve yorumlar vardı. Desteğini sürdüreceğini söyledi.

Akşener, "İyi Parti olarak biz de, amasız, fakatsız, onun yanındaydık. Bir saniye düşünmedik, bir dakika gecikmedik, haberi alır almaz yola çıktık" dedi.