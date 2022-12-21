Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba 14:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Akşener: Amasız fakatsız İmamoğlu'nun yanındayız
[Fotograf: AA]
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aldığı ceza ve sonrasında yaşananları değerlendirdi. İmamoğlu'na verdiği desteği eleştirenlere seslendi. "Amasız, fakatsız onun yanındaydık, yarın da aynı yerde olacağız" dedi.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuştu.
Gündeminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verdiği desteğin ardından gelen eleştiri ve yorumlar vardı. Desteğini sürdüreceğini söyledi.
Akşener, "İyi Parti olarak biz de, amasız, fakatsız, onun yanındaydık. Bir saniye düşünmedik, bir dakika gecikmedik, haberi alır almaz yola çıktık" dedi.
Etiketler: Ekrem İmamoğlu Meral Akşener
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