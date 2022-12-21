Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Billström arasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-İsveç ikili ilişkileri ele alınacak.

Öte yandan söz konusu görüşmelerde, İsveç'in Ocak 2023'te devralacağı Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı çerçevesinde Türkiye-AB ilişkileri ve İsveç'in NATO'ya üyelik süreci ile bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.