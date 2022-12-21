Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba 13:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsveç Dışişleri Bakanı yarın Türkiye'ye gelecek
[Fotograf: AA]
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, yarın Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek. Billström, Bakan Çavuşoğlu ile görüşecek.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Billström arasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-İsveç ikili ilişkileri ele alınacak.
Öte yandan söz konusu görüşmelerde, İsveç'in Ocak 2023'te devralacağı Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı çerçevesinde Türkiye-AB ilişkileri ve İsveç'in NATO'ya üyelik süreci ile bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.
Etiketler: İsveç
Son Haberler
- 14:24
- 14:14
- 14:02
- 13:57
- 13:41
Sıradaki Haber
Erdoğan'dan 9 bin TL talebine yanıt: Herkesin her söylediği ile adım atamayız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz