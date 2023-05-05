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DHA 05.05.2023 18:36

Kamu işçilerinin zam pazarlığının sonucu salı günü belli oluyor

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kamu işçilerinin zam pazarlığı ile ilgili "Kamuoyu bugün bir rakam bekliyor ancak biz bugün bir rakam verme durumunda değiliz. Büyük ihtimal salı günü bir rakam getireceklerini söylediler" dedi.

Kamu işçilerinin zam pazarlığının sonucu salı günü belli oluyor
[Fotograf: TRT Haber]

700 binden fazla kamu işçisinin zam pazarlığında taraflar bugün bir araya geldi. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası, TÜRK-İŞ ve Hak-iş katıldı.

"Toplantı sonucunda belli bir aşamayı geçtik"

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ise toplantıyla ilgili şunları söyledi:

"Toplantı sonucunda belli bir aşamayı geçtik. Önümüzdeki hafta yine Sayın Bakan ile bir araya geleceğiz. Verimli bir toplantıydı ama tam mutabakata varamadık."

Ayrıntılar geliyor... 

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