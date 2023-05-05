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Gündem
AA 05.05.2023 16:40

'Yarısı Bizden' kampanyasına başvuru sayısı artıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "500 bini Anadolu Yakası'nda, 500 bini Avrupa Yakası'nda ve 500 bini de vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde, yerinde hızlı, gönüllü anlayışıyla İstanbul'umuzu dönüştüreceğiz. Bugün itibarıyla Yarısı Bizden Kampanyamıza, yüzyılın dönüşümüne tam 529 bin bağımsız bölüm başvuru yaptı." dedi.

'Yarısı Bizden' kampanyasına başvuru sayısı artıyor

AK Parti İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı Kurum, Kadıköy'de bir otelde düzenlenen "Kadıköy İş İnsanları Buluşması" programına katıldı.

Burada konuşan Kurum, İstanbul'un 39 ilçesinde, yedi tepesinde, her sokağında ve mahallesinde çalışmalar yaptıklarını, bir taraftan da kentsel dönüşümü yürüttüklerini anlatarak, 16 milyon İstanbullunun bir an önce sağlıklı, güvenli yuvalarına kavuşması için bu mücadeleyi verdiklerini söyledi.

"695 bin kentsel dönüşüm konutunu İstanbul'a kazandırdık"

Sahada tam 93 bin konutla ilgili çalışmaların devam ettiğini, bugüne kadar 695 bin kentsel dönüşüm konutunu İstanbul'a kazandırdıklarını dile getiren Kurum, Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na değindi.

Kampanyayla yarısı bizden, yarısı da devletten dediklerini aktaran Kurum, "İstanbullular, Kadıköylüler, Fikirtepeliler için buradaki tüm kardeşlerimiz için büyük bir dönüşüm projesi başlattık. 500 bini Anadolu Yakası'nda, 500 bini Avrupa yakasında ve 500 bini de vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde, yerinde hızlı, gönüllü anlayışıyla İstanbul'umuzu dönüştüreceğiz. Bugün itibarıyla Yarısı Bizden Kampanyamıza, yüzyılın dönüşümüne tam 529 bin bağımsız bölüm başvuru yaptı. Kadıköylü kardeşlerimiz de bu kampanyamıza yoğun ilgi gösteriyor." ifadelerini kullandı.

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