Ünlü Amerikan Forbes dergisinde yer alan Paul Iddan imzalı yazıda Türkiye'nin İHA'larının tamamen yerli ve milli olduğunun altı çizildi. Türkiye'nin bu teknolojileri sıfırdan başlayarak ileri seviyeye getirdiği vurgulandı.

Kamikaze Kargu-2 İHA'ya övgü

Türkiye'nin insansız hava araçlarının, Suriye, Irak ve Libya'daki operasyonlarda kendilerini kanıtladığı belirtildi. Makalede Türkiye'nin yakında üretimine başlayacağı küçük, kamikaze Kargu-2 İHA'larının büyük fark yaratacağı yorumu yapıldı.

"Düşmanları için büyük tehdit"

Kargu-2 araçlarına ayrıca yüz tanıma sistemi de ekleneceği, bunun Türkiye'nin terörle mücadelesine büyük katkı sağlayacağı ifade edildi.

Makale, "Türkiye'nin güçlü insansız hava aracı sanayisinin düşmanları için büyük bir tehdit oluşturduğu" yorumu ile sonlandırıldı.

