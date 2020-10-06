Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2013 İdari Yargı Sınavında usulsüzlük yapılmasıyla ilgili FETÖ'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, usulsüzlük yaptıkları bilirkişi raporları ile tespit edilen ve etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt üyelerinin haklarında beyan ve teşhiste bulunduğu 21 örgüt üyesi hakkında gözaltı kararı verildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2'si hakim adayı, 11 ihraç hakim ve hakim adayı, 1 ihraç subay ve 7 avukatın yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Yemin edip soruları çalmışlar

Yakalanan örgüt üyelerinin, sınavlar öncesinde örgütün gizli yöneticileri tarafından getirilen sınav sorularını ve cevaplarını örgütün hakim-savcı çalışma evleri olarak tabir ettiği gizliliğe üst düzey önem verilen evlerde, yemin ettirilerek aldıkları ortaya çıktı.

Örgüt mensuplarının, örgüt toplantısına giderken cep telefonu getirmediği ve örgüt evine giriş ve çıkışlarda özel önlemler aldığı da belirlendi.