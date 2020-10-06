Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma yürüttü.

Soruşturma kapsamında, Garson isimli gizli tanıktan ele geçirilen dijital veriler üzerinde yapılan çalışmalarda 3’ü Bylock programı kullanıcısı olmak üzere, FETÖ mensubu olarak kodlanan, himmet adı altında örgüte finansal destek sağlayan, örgütün düzenlediği toplantılara katıldığı belirtilen kamu görevinden çıkarılmış ya da görevden uzaklaştırılmış 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.