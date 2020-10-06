Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karabağ gerilimi ve Ermenistan'ın son saldırılarının ardından çalışma ziyareti için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti. Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Görüşmenin gündeminde, Karabağ'daki son durum, bölgesel ve uluslararası gelişmeler vardı.

Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi. Ziyaret, Karabağ'da harekatın başlamasının ardından yapılan ilk resmi ziyaret olma özelliği taşıyor.