Başarılı operasyonların da etkisiyle terör örgütü PKK'daki çözülmeler giderek hızlanıyor.

Geçtiğimiz ay iki terörist, silahlarını Erzincan kırsalında toprağa gömerek örgütten kaçmaya çalıştı. Teröristler güvenlik güçlerinin takibindeydi.

"Turuncu" kategoride aranan "Baver-Çektar" kod adlı PKK'lı terörist A.H. Amasya'da, "Rezzan Erzingan" kod adlı terörist G.D. ise Yunanistan'a kaçmak isterken Edirne'de yakalanmıştı.

Her iki terörist, birçok terör eyleminin planlayıcısı ve failiydi.

Faaliyet yürüttükleri Erzincan'a götürülen teröristler, sorguya alındıktan sonra tutuklandı. Teröristlerin verdiği ifadeler ise örgütteki çözülmeyi gözler önüne serdi.

Örgüt mensupları kaçmak için fırsat kolluyor

Teröristler, ifadelerinde güvenlik güçlerinin operasyonları yüzünden örgütün köşeye sıkıştığını, kaçmak için fırsat kolladıklarını ve örgüte katılımın durma noktasına geldiğini itiraf etti.

Teröristlerin verdiği bilgiler doğrultusunda kent kırsalında yapılan aramada çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.