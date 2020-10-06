Ankara Adalet Sarayı'nın proje görselleri ilk kez paylaşıldı
Adalet Bakanı Gül, Ankara'ya yapılacak yeni Adalet Sarayı'nın proje görsellerini ilk kez paylaştı. Bakan Gül, "İnşaata başlayacağımız tarihin müjdesini vermek için sabırsızlanıyoruz" sözlerini kullandı.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medyadan, Adalet Bakanlığına devredilen Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının Yenimahalle'deki yerleşkesine inşa edilecek Ankara Adalet Sarayına ilişkin açıklama yaptı.
Projede gelinen son durumun Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la değerlendirildiğini anlatan Gül, "Avan proje aşaması tamamlandı. İnşaata başlayacağımız tarihin müjdesini vermek için sabırsızlanıyoruz" sözlerini kullandı.
Ankara Yeni Adalet Sarayı Projesi'nde gelinen son durumu Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sn. @murat_kurum— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) October 6, 2020
ile değerlendirdik. Avan proje aşaması tamamlandı. İnşaata başlayacağımız tarihin müjdesini vermek için sabırsızlanıyoruz. pic.twitter.com/Xvzd9niGFB
Bakan Gül, yeni Ankara Adalet Sarayının proje görsellerini de ilk kez paylaştı.
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