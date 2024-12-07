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TRT Haber 07.12.2024 09:12

Kalkan operasyonlarında 904 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde düzenlenen 'Kalkan-34' operasyonlarında 15'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 48 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 904 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

Kalkan operasyonlarında 904 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 81 ilde 270 mobil göç noktası aracının hizmet verdiğini, GöçNET veri tabanına bağlı bilgisayar, parmak izi cihazı, göç uzmanları ve tercümanların bulunduğunu kaydetti.

Yanında kimliği ya da pasaportu bulunmayan yabancının durumunun Mobil Göç Noktası araçları vasıtasıyla hızlı ve kolay bir şekilde kontrol edildiğini belirten Yerlikaya, "Bu uygulamayla, bir taraftan düzensiz göçle sahada büyük bir mücadele verirken, diğer taraftan da ülkemizde yasal kalış hakkı olan yabancıları ve turistleri rahatsız etmiyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca operasyonlar düzenlendiğini vurgulayan Yerlikaya, metruk yerler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajı, terminal, liman, toplu taşıma durak ve istasyonlarında 383 bin 969 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"Ülke genelinde düzenlenen 'Kalkan-34' operasyonlarında, 15'i yabancı uyruklu olmak üzere 48 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 904 düzensiz göçmen yakalandı. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı."

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Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı
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